Ανακαλύφθηκε άθικτη πόλη των Μάγια – Ήταν χαμένη στη ζούγκλα για 1.000 χρόνια

Η πυκνή και ανεξερεύνητη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής συνεχίζει να κρατά καλά κρυμμένα τα μεγαλύτερα μυστικά της Ιστορίας. Ένας αρχαιολογικός άθλος στην καρδιά του Μεξικού φέρνει στο φως έναν χαμένο κόσμο που παρέμενε στο σκοτάδι για αιώνες.

Μια ολόκληρη πολιτεία, θαμμένη κάτω από το πράσινο πέπλο της τροπικής βλάστησης, ξυπνά μετά από χίλια χρόνια απόλυτης σιωπής.

Χαμένη στη ζούγκλα: Το μυστικό που έμεινε ανέγγιχτο από τους αρχαιοκάπηλους

Το πυκνό σύμπλεγμα του Αποθέματος Βιοσφαίρας του Καλακμούλ, στην πολιτεία του Καμπέτσε, φύλαγε ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά του για περισσότερο από μία χιλιετία. Πρόκειται για την αρχαία πόλη Μινανμπέ, έναν οικισμό που παρέμεινε κρυμμένος και ανέπαφος, χωρίς το χέρι του σύγχρονου αρχαιοκάπηλου να βεβηλώσει ποτέ τις δομές του, μέχρι που μια ομάδα Μεξικανών και Σλοβένων αρχαιολόγων κατάφερε να διαπεράσει τη βλάστηση για να καταγράψει την ύπαρξή του.

Το όνομα της πόλης, το οποίο στη γλώσσα Μάγια Γιουκατέκ μεταφράζεται ως «δεν υπάρχει δρόμος», δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Αντίθετα, μαρτυρά την τεράστια δυσκολία που αντιμετώπισαν οι επιστήμονες για να προσεγγίσουν το κέντρο της, ολοκληρώνοντας μια πραγματική οδύσσεια που ήρθε ως επιστέγασμα τριάντα χρόνων συνεχών ερευνών στις κεντρικές πεδιάδες των Μάγια.

Με ματσέτες στην τροπική ζούγκλα: Μια τιτάνια οδύσσεια στα άδυτα των Μάγια

Η εξερεύνηση αυτού του θύλακα, ο οποίος χρονολογείται στην Ύστερη Κλασική περίοδο (600–900 μ.Χ.), κατέστη εφικτή χάρη στην ερευνητική περίοδο που εγκρίθηκε από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH), ενός φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού του Μεξικού.

Η πρόσβαση στη Μινανμπέ, ωστόσο, αποδείχθηκε ένα τιτάνιο εγχείρημα που δοκίμασε τις αντοχές της ομάδας. Οι αρχαιολόγοι Ιβάν Σπράιτς (Iván Šprajc), Ατάστα Φλόρες Εσκίβελ (Atasta Flores Esquivel), Ισραέλ Τσάτο Λόπεζ (Israel Chato López), Κιντίν Ερνάντεζ Γκόμεζ (Quintín Hernández Gómez) και Βίταν Βουγιάνοβιτς (Vitan Vujanović), μαζί με εργάτες από την κοινότητα Κονστιτουσιόν (Constitución), έπρεπε να ανοίξουν δρόμο με ματσέτες σε μια απόσταση πέντε χιλιομέτρων για να μπορέσουν να προχωρήσουν με «γουρούνες» (ATVs), και στη συνέχεια να περπατήσουν μια ανάλογη απόσταση υπό τις ακραίες συνθήκες του τροπικού δάσους.

Για τον Ιβάν Σπράιτς, η απουσία των λεγόμενων «μονοπατιών» –χωματόδρομων που είχαν ανοιχτεί πριν από δεκαετίες για την υλοτομία και οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις τούς είχαν καθοδηγήσει– ήταν ένα ελπιδοφόρο σημάδι.

Η έλλειψη αυτών των οδών πρόσβασης σήμαινε ότι η τοποθεσία δεν είχε διαταραχθεί από πρόσφατη ανθρώπινη δραστηριότητα και, πράγματι, η ανακάλυψη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Σε σύγκριση με άλλα μέρη όπου πραγματοποιήσαμε επιφανειακές έρευνες, η πρόσβαση εδώ αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη· ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, αυτή είναι η πρώτη τοποθεσία που βρίσκουμε ανέπαφη, δεν υπάρχουν τάφροι από αρχαιοκάπηλους», δήλωσε ο Σλοβένος αρχαιολόγος.

«Ήταν μια σπουδαία ανακάλυψη, μια μεγάλη έκπληξη για εμάς», πρόσθεσε. «Ακριβώς αυτή η δυσκολία, καθώς και το γεγονός ότι το μέρος δεν διέθετε οδούς πρόσβασης, ενέπνευσαν το όνομά του. Γι’ αυτό επιλέξαμε το όνομα Μινανμπέ (Minanbé), το οποίο προέρχεται από τα Μάγια της Γιουκατάν (mina’an, “δεν υπάρχει”, και be, “δρόμος”).

Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθούμε την παράδοση της αρχαιολογίας των Μάγια να ονομάζουμε ορισμένες τοποθεσίες με βάση κάποιο χαρακτηριστικό του μέρους ή με αναφορά στις συνθήκες της ανακάλυψης», εξήγησε ο Σπράιτς.

Η μετάβαση από τις εικόνες LiDAR –οι οποίες αποκάλυψαν έναν οικισμό 150 στρεμμάτων κάτω από το στρώμα του δάσους– στην επιτόπια επαλήθευση επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός σύνθετου αστικού πυρήνα.

Το κέντρο αυτό περιλαμβάνει πλατείες που περιβάλλονται από ανακτορικά και θρησκευτικά κτίρια, αναβαθμίδες, καθώς και υγροτόπους με συστήματα υδραυλικών καναλιών, στοιχεία που μαρτυρούν υψηλό βαθμό πολεοδομικού σχεδιασμού και εδαφικού ελέγχου.

Ο αρχαιολόγος Βίταν Βουγιάνοβιτς (Vitan Vujanović) μπόρεσε να επαληθεύσει προσωπικά τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά μιας από τις πιο επιβλητικές δομές της τοποθεσίας: ενός πυραμιδικού ναού με ύψος που ξεπερνά τα δεκατρία μέτρα.

Αυτό το οικοδόμημα παρουσιάζει διακριτά γνωρίσματα του αρχιτεκτονικού ρυθμού Ρίο Μπεκ (Río Bec), όπως η προσεγμένη τοιχοποιία, τα λεία πάνελ στην πρόσοψη, η απότομη σκάλα και τα διακοσμητικά γείσα στην κορυφή.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράφω έναν λίγο-πολύ καλά διατηρημένο ναό και μια στήλη που φέρει ακόμα γλύφους», δήλωσε ο Βουγιάνοβιτς, τονίζοντας την εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του μνημειακού συγκροτήματος. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα της ομάδας είναι η Στήλη 1, ένας μονόλιθος χαραγμένος με μια σκηνή αποκεφαλισμού, ο οποίος ήταν και το πρώτο μνημείο που τράβηξε την προσοχή των αρχαιολόγων.

14 μνημεία

Συνολικά έχουν καταγραφεί δεκατέσσερα μνημεία, ορισμένα από τα οποία διατηρούν εικονογραφικά στοιχεία και ιερογλυφικά κείμενα που αρχίζουν να αποκαλύπτουν τα αινίγματα της τοποθεσίας.

Από αυτά, όσα βρίσκονταν στο νότιο άκρο της υπερυψωμένης οδού (causeway) που συνδέει τον κεντρικό με τον βορειοανατολικό τομέα καθαρίστηκαν, προκειμένου να γίνει η φωτογραμμετρική τους καταγραφή.

Χρησιμοποιώντας μισή χιλιάδα φωτογραφίες, η ομάδα δημιούργησε τρισδιάστατα (3D) μοντέλα για καθέναν από τους δεκατέσσερις βωμούς και τις στήλες που ανακαλύφθηκαν. Τα μοντέλα αυτά στάλθηκαν στον επιγραφολόγο του έργου, Οκτάβιο Εσπάρζα Ολγκίν (Octavio Esparza Olguín), για μελέτη.

Ο ειδικός χρησιμοποίησε εξελιγμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας για να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά κείμενα – ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, εξαιτίας της διάβρωσης που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των ασβεστολιθικών επιφανειών.

Η επιγραφική ανάλυση έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει συγκεκριμένα δεδομένα για τη χρονολόγηση της τοποθεσίας.

Η «Στήλη 1», η οποία απεικονίζει μια μορφή να κρατά ένα μαχαίρι ή τσεκούρι για να αποκεφαλίσει ένα άτομο, φέρει ένα ημερολογιακό σύμβολο που καταγράφει την ημερομηνία «5 ajaw», η οποία αντιστοιχεί στο έτος 849 μ.Χ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι ολόκληρο το σύνολο των μνημείων, ή ορισμένα από αυτά, ανεγέρθηκε γύρω από εκείνη τη στιγμή, κατά την Ύστερη/Τερματική Κλασική περίοδο (Terminal Classic), κοντά στην εποχή της εγκατάλειψης των τοποθεσιών της περιοχής, η οποία συνέβη τον 10ο αιώνα μ.Χ.», δήλωσε ο Εσπάρζα Ολγκίν.

Το δεδομένο αυτό τοποθετεί τη Μινανμπέ σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών στον κόσμο των Μάγια, ακριβώς πριν από την κατάρρευση που οδήγησε στην εγκατάλειψη πολλών μεγάλων πόλεων των Πεδιάδων.

Εκτός από τη Στήλη 1, η ομάδα κατέγραψε κυκλικούς βωμούς και έναν ορθογώνιο βωμό, η διάταξη των οποίων υποδηλώνει ότι αρκετοί από αυτούς είχαν τροποποιηθεί σκόπιμα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Μνημείο 6, το οποίο εμφανίζεται σπασμένο, αλλά διατηρεί ιερογλυφικά πλαίσια (cartouches) στις πλευρές του και, στην μπροστινή όψη, τη μορφή ενός ηγεμόνα με φτερωτό κάλυμμα κεφαλής, θωρακικό κόσμημα με τριλοβή στοιχεία, περικάρπια και περιδέραια.

Ένα από τα ιερογλυφικά κείμενα αυτού του μνημείου περιέχει τμήμα μιας ημερομηνίας Μακράς Καταμέτρησης (Long Count), η οποία πιθανώς αναφέρεται σε μια στιγμή στα τέλη του 7ου αιώνα, καθιστώντας την την παλαιότερη επιγραφή στην περιοχή μελέτης.

Αυτή η συνύπαρξη μνημείων από διαφορετικές εποχές υποδεικνύει μια μακρά περίοδο κατοίκησης της τοποθεσίας και πιθανές αλλαγές στην κοινωνικοπολιτική της δυναμική. Σύμφωνα με τον Ιβάν Σπράιτς, η ανακάλυψη της Μινανμπέ συμπληρώνει την ευρύτερη εικόνα της περιοχής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από χρόνια ερευνών. Η περιοχή αυτή είχε μεταμορφωθεί ριζικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γεωργίας, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη ακμή της κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο.

Λόγω των ιδιαίτερων γνωρισμάτων και της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, η πόλη φαίνεται πως έπαιζε ηγετικό ρόλο στην παραγωγή τροφίμων και τη διακίνηση πλεονασμάτων, κάτι που δικαιολογεί το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ρυμοτομίας της. Παρόλα αυτά, το εύρημα αυτό φέρνει στο φως και νέα, καθηλωτικά ερωτήματα.

Ένα από τα πιο σημαντικά, το οποίο χαράζει τον δρόμο για μελλοντικές μελέτες, αφορά την πιθανή διείσδυση πληθυσμιακών ομάδων από το βόρειο Γιουκατάν σε μια μεταγενέστερη εποχή, λίγο πριν η πόλη ερημώσει οριστικά.

Σημάδια που μαρτυρούν εσκεμμένες φθορές στα μνημεία, όπως στην περίπτωση του σπασμένου Μνημείου 6, ίσως υποδεικνύουν την έλευση αυτών των ξένων. Στόχος τους πιθανόν ήταν να ανατρέψουν το κατεστημένο πολιτικό αφήγημα, παρεμβαίνοντας στα σύμβολα μιας πόλης που είχε πια αφεθεί στη μοίρα της.

Η Μινανμπέ, η πόλη που παρέμεινε «χωρίς δρόμο» για πάνω από χίλια χρόνια, ορθώνεται πλέον ως ζωντανό μνημείο ενός λαμπρού παρελθόντος. Σαν ένα πέτρινο βιβλίο που μόλις άνοιξε, οι σελίδες του αρχίζουν να διαβάζονται, φωτίζοντας την πολυσύνθετη και γεμάτη μυστικά ιστορία των αρχαίων Μάγια.

Ο απόηχος αυτού του χαμένου κόσμου δεν είναι πια χαμένος στη σιωπή, αλλά μετατρέπεται σε μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης για την παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα.