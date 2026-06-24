Γεωπολιτική ανατροπή στην ΕΕ: Το τέλος της Ευρωκορβέτας και η ιστορική ευκαιρία της Ελλάδας ως ναυπηγικού πυλώνα της Δύσης

Μετά την αποχώρηση της Γαλλίας από το πρόγραμμα της ευρωκορβέτας ήρθε η Ρουμανία να ανοίξει την κερκόπορτα μέσω ΝΑΤΟ στην Τουρκία ενώ και άλλες χώρες αποχωρούν από το πρόγραμμα. Οι οικονομίες κλίμακος δεν βγαίνουν και η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη, με τα αμφίβολης ικανότητας εγχώριας ναυπήγησης πλοία να εισβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, βάζοντας χέρι μέσω τρίτων σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη μοναδική ευκαιρία να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων ως ο Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Η προσπάθεια για κοινή ευρωπαϊκή πλεύση στις ναυπηγήσεις δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα, την ώρα που νέοι παίκτες εκμεταλλεύονται τα κενά για να διεισδύσουν στην αγορά της γηραιάς ηπείρου. Μέσα σε αυτό το ρευστό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ιστορική συγκυρία. Με μια στρατηγική κίνηση ματ, η χώρα μας έχει την τελευταία και πιο καθοριστική ευκαιρία να μετατραπεί από έναν απλό αγοραστή εξοπλισμών σε πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών ναυπηγήσεων, αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες δυνάμεων στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Το ρουμανικό «δώρο» στην Άγκυρα

Το φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας, το οποίο ξεκίνησε υπό την ομπρέλα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ, ουσιαστικά πνέει τα λοίσθια. Η αρχή του τέλους γράφτηκε με την αποχώρηση της Γαλλίας, η οποία στράφηκε σε δικές της, ήδη δοκιμασμένες σχεδιάσεις, στερώντας από το πρόγραμμα το ειδικό βάρος της Naval Group.

Όσο μειώνονται οι μεγάλοι κατασκευαστές μειώνονται και οι πελάτες, συνεπώς και παραγγελίες, κάτι που αυξάνει το κόστος ανά μονάδας πλοίου και δεν μπορούν να δημιουργηθούν ευέλικτες γραμμές παραγωγής, για την επιδίωξη των οικονομιών κλίμακος. Άρα ή δημιουργείται ένα πλοίο στάνταρ προς όλους ή αλλιώς… τέλος! Όμως, ποιος θα επιλέξει πχ από την Ελλάδα ένα πλοίο που θα έχει την ίδια διαμόρφωση με ένα πχ Πορτογαλικό, που οι ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές – ειδικά στο περιβάλλον του Αιγαίου; Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ακόμη και η FDI Belharra τελικά επελέγη σε ελληνική διαμόρφωση.

Το δεύτερο ισχυρό πλήγμα ήρθε από το Βορρά, καθώς η Νορβηγία ανακοίνωσε την απόφασή της να αναβαθμίσει τις 6 υφιστάμενες, παλαιές κορβέτες κλάσης Skjold, αποσύροντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον της για τη χρηματοδότηση ενός νέου ευρωπαϊκού πλοίου.

Η πιο ανησυχητική εξέλιξη, ωστόσο, σημειώθηκε στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία, όχι μόνο αποχώρησε από το πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας, αλλά στράφηκε ευθέως στην τουρκική αμυντική βιομηχανία για την ενίσχυση του στόλου της. Η παράδοση της πρώτης τουρκικής κατασκευής κορβέτας στο Πολεμικό Ναυτικό της Ρουμανίας, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το Σάββατο 20 Ιουνίου, επισφράγισε μια επικίνδυνη γεωπολιτική μετατόπιση. Η Τουρκία καθίσταται πλέον ένας εξαιρετικά ελκυστικός και υπολογίσιμος προμηθευτής αμυντικού υλικού για χώρες εντός του ΝΑΤΟ, απειλώντας να διεμβολίσει την αμυντική πολιτική και τη συνοχή της Ευρώπης εκ των έσω.

NEW: Türkiye made its first-ever warship export to a NATO and EU member state, delivering the Contraamiral Roman corvette to Romania, while also commissioning the TCG Koçhisar patrol vessel into the Turkish Navy. pic.twitter.com/7x66Sii41e — Clash Report (@clashreport) June 20, 2026

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η Πορτογαλία, της οποία το Πολεμικό Ναυτικό προμηθεύεται δύο νέα Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), που ναυπηγούνται στα τουρκικά ναυπηγεία. Τα πλοία αυτά θα έχουν μήκος 137 μέτρα, εκτόπισμα 11.000 τόνων, και θα διαθέτουν εξοπλισμό για επιχειρήσεις με drones, ελικόπτερα και UAVs. Η κατασκευή του πρώτου πλοίου ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 2025, ενώ το 2026 ξεκίνησε και η κατασκευή του δεύτερου.

Η Ισπανία «Δούρειος Ίππος» της Τουρκίας στην ΕΕ

Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις, οι μόνες κύριες χώρες που απομένουν στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Η πραγματικότητα, όμως, δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει μεταλλαχθεί. Η Ιταλία, μέσω του ναυπηγικού ομίλου Fincantieri, διαθέτει ήδη έτοιμο και ώριμο το σχέδιο της κορβέτας FCX-30 προκειμένου να καλύψει άμεσα τις δικές της εθνικές ανάγκες αντικατάστασης πλοίων.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι η στάση της Ισπανίας και οι στενοί βιομηχανικοί δεσμοί που έχει αναπτύξει η Navantia με την Άγκυρα. Έχοντας ήδη παραχωρήσει τα σχέδια για το τουρκικό ελικοπτεροφόρο Anadolu και έχοντας υπογράψει συμφωνίες για την από κοινού ναυπήγηση επόμενης γενιάς αεροπλανοφόρου, η Μαδρίτη λειτουργεί ως δούρειος ίππος της Άγκυρας στην ΕΕ. Με δεδομένη την ιταλο-ισπανική κυριαρχία στο εναπομείναν ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τις στενές σχέσεις της Fincantieri με τη Navantia, η Τουρκία καταφέρνει, αργά αλλά σταθερά, να μπει από την «πίσω πόρτα» στις ευρωπαϊκές ναυπηγικές εξελίξεις, εκμεταλλευόμενη τις συμμαχίες της στην Ιβηρική.

Για τη Ρώμη και τον εθνικός της ναυπηγικό της όμιλο, τη Fincantieri, η κατάσταση αυτή αποτελεί μια βραδύφλεκτη βόμβα, την οποία προσπαθεί να διαχειριστεί με πολύ προσεκτικές κινήσεις.

Η Μαδρίτη έχει επιλέξει ξεκάθαρα την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο για να χρηματοδοτεί και να συντηρεί τα δικά της μεγάλα ναυπηγικά προγράμματα. Το ερώτημα είναι αν η Ιταλία μπορεί να «αντέξει» αυτή τη σχέση; Κι εδώ έρχεται η παγίδα – συμφωνία που έχει η τουρκική αμυντική βιομηχανία και ειδικότερα η Baykar του γαμπρού του Ερντογάν με την Leonardo. Εάν η Ιταλία επιχειρήσει να εμποδίσει την είσοδο της Τουρκίας σε συνεργασία με την Ισπανία τότε κινδυνεύει η Άγκυρα να τραβήξει την πρίζα στην Ρώμη στην συμμαχία των drones που έχουν ετοιμάσει.

Το Αμερικανικό Project Trident και ο Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή εικόνα για την ευρωπαϊκή αυτονομία, αναδύεται η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Η απάντηση στην τουρκική διείσδυση και το κενό της Ευρωκορβέτας ακούει στο όνομα “Project Trident”. Πρόκειται για μια στρατηγική τριμερή συμμαχία μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, η οποία μετουσιώνεται σε μια γιγαντιαία επένδυση ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ στα ναυπηγεία της ONEX κυρίως στην Ελευσίνα αλλά και την Σύρο.

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε με τη συμμετοχή του τεχνολογικού και ναυπηγικού κολοσσού Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας και την πλήρη γεωπολιτική και οικονομική στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα. Το Project Trident δεν είναι μια απλή οικονομική ένεση, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μετατρέπει τα ναυπηγεία της ONEX στον ισχυρότερο, νότιο ναυπηγικό πυλώνα της Ευρώπης.

Με την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης, η Ελευσίνα μεταμορφώνεται σε ένα υπερσύγχρονο, καθετοποιημένο κέντρο παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης high-tech αμυντικών και εμπορικών σκαφών, ικανό να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των συμμαχικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Από αγοραστής, παραγωγός: Η ιστορική ευκαιρία της Ελλάδας

Για δεκαετίες, η Ελλάδα λειτουργούσε ως ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες των ξένων αμυντικών βιομηχανιών, δαπανώντας δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά πλοίων «από το ράφι», χωρίς την ανάλογη επιστροφή στην εγχώρια οικονομία και τεχνογνωσία. Το Project Trident αποτελεί την τελευταία και πιο ρεαλιστική ευκαιρία της χώρας να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο και να γίνει η ίδια παραγωγός και εξαγωγέας.

Η επένδυση των 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ ξεδιπλώνεται σε τρεις φάσεις. Οι δύο πρώτες – ύψους 350 δισ. – αφορούν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, των δεξαμενών Suezmax και των logistics. Η τρίτη και μεγαλύτερη φάση, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, περιλαμβάνει την εγκατάσταση ρομποτικών γραμμών παραγωγής, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και, το κυριότερο, εξειδικευμένων υποδομών για την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση πολεμικών πλοίων επιφανείας και προηγμένων υποβρυχίων σε ελληνικό έδαφος. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Νότια Κορέα αλλά και η υψηλή τεχνολογία και αμυντικά συστήματα από τις ΗΠΑ εγγυόνται ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει την ικανότητα να κατασκευάζει σκάφη που θα εξάγονται παντού: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μεσογείου και στη στρατηγικής σημασίας αγορά της Μέσης Ανατολής.

Παντοδύναμο Πολεμικό Ναυτικό και οικονομική αναγέννηση

Τα οφέλη από αυτή τη ναυπηγική κοσμογονία απλώνονται τόσο στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας όσο και στην εθνική οικονομία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά επιτέλους μια ισχυρή, εγχώρια βάση υποστήριξης. Τα πλοία του στόλου μας δεν θα χρειάζεται να εξαρτώνται από ξένα ναυπηγεία για τη συντήρηση, την αναβάθμιση ή την κατασκευή τους. Η δυνατότητα ναυπήγησης υποβρυχίων (και μάλιστα των ισχυρότερων μη πυρηνικών του πλανήτη) και σύγχρονων μονάδων επιφανείας (φρεγάτες – κορβετες) στην Ελευσίνα καθιστά το Πολεμικό Ναυτικό κυρίαρχο και παντοδύναμο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας αποτρεπτικά τη χώρα απέναντι σε κάθε αναθεωρητική απειλή.

Ταυτόχρονα, οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι δομικές για την ανάταξη της ελληνικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, το Project Trident θα δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, κρατώντας τους Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς στη χώρα. Η ετήσια συμβολή στο ελληνικό ΑΕΠ υπολογίζεται να προσεγγίσει το 0,8%, ενώ το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμφωνίας είναι η πρόβλεψη για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή που θα αγγίζει το 70%. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία, τα μέταλλα, τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα ασφαλείας θα ενταχθούν σε μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Υπολογίζεται ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ που επενδύεται στα ελληνικά ναυπηγεία, οι επιστροφές για την ελληνική οικονομία είναι τετραπλάσιες, ήτοι 4 δισ. Κάτι, που ειδικά στην παρούσα φάση με έτοιμα, combat proven σχέδια, αποτελεί μοναδικό εθνικό πλεονέκτημα.

Η Ευρωκορβέτα μπορεί να απέτυχε να ενώσει την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία, ανοίγοντας επικίνδυνες διόδους για την Άγκυρα, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει θεατής. Με το Project Trident, τα ναυπηγεία της ONEX και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, με όλα τα υψηλής τεχνολογίας συστήματα και την τεχνογνωσία από Νότια Κορέα, η Αθήνα κρατά στα χέρια της το κλειδί της ναυπηγικής της αναγέννησης. Είναι η ιστορική ευκαιρία της χώρας να αναβαθμιστεί σε γεωστρατηγικό και βιομηχανικό προπύργιο της Δύσης, εξασφαλίζοντας την άμυνά της και οδηγώντας την οικονομία της σε ένα ασφαλές και ευημερούν μέλλον.