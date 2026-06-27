Κουτσούμπας: «Σήμερα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά…» – Δείτε το βίντεο

Στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή». Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους ανθρώπους για ό,τι τους απασχολεί.

Σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο απόσπασμα από ένα μικρό «πηγαδάκι» που στήθηκε, με αφορμή τις «κοστολογημένες» προτάσεις των άλλων κομμάτων για τη νεολαία.

«Γιατί σήμερα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει σε αυτές τις εκλογές και μετά από αυτές. Αν θα κερδίσουν οι ζωές μας, αν θα κερδίσει ο λαός, η νεολαία, αν θα κερδίσει ο δρόμος που ανοίγει μια προοπτική για τα συμφέροντα των πολλών και όχι για κέρδη των λίγων» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.