Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξεχωριστές συναντήσεις με Κωνσταντίνο Κυρανάκη και Αντώνη Σαμαρά

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε συναντήσεις με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν η επέκταση των αμερικανικών επενδύσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και γενικότερα οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

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Πολιτική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε συναντήσεις με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
  • Στη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η πρέσβης τον συγχάρηκε για το νέο του ρόλο και συζήτησαν για το πώς «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας».
  • Η πρέσβης είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου «να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», στο πλαίσιο των επαφών της με προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα.

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Συνάντηση με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

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«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μου με ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, συναντήθηκα πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Τον συγχάρηκα για το νέο του ρόλο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

 

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Επίσης η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

 

 

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