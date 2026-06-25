Κυρανάκης για υπόθεση Αβραμόπουλου: Κάνει ζημιά στη ΝΔ – Θα συνεργαστεί με τις Αρχές και θα ξεκαθαριστεί η υπόθεση

Στα διλήμματα που θα τεθούν ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολυκυθά.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Αβραμόπουλου είπε ότι «Κάνει ζημιά (σ.σ. στη ΝΔ). Εγώ θέλω πάντα να μπαίνω στην ουσία των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν, εξετάζοντας την ουσία, έχουμε μια υπόθεση η οποία έγινε γνωστή πανευρωπαϊκά και στο πανελλήνιο από το 2023. Έχουμε μια αδειοδοτημένη συνεργασία του Δημήτρη Αβραμόπουλου με φορολογημένα και δηλωμένα έσοδα. Θα συνεργαστεί με τις Αρχές, δεν θέλει να κάνει χρήση της ασυλίας και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα η υπόθεση αυτή θα ξεδιαλύνει και θα ξεκαθαριστεί».

Ερωτηθείς γιατί κάνει ζημιά απάντησε πως δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. «Διότι όταν υπάρχει ένας τίτλος μιας είδησης και συζητούμε για κάποια οικονομική συναλλαγή, που μπορεί να δημιουργεί λάθος εντυπώσεις στον κόσμο, τότε ναι αυτό κάνει ζημιά στη ΝΔ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η παράταξη δεν οφείλει να στηρίζει τους ανθρώπους της όταν έχουν δίκιο. Ως προς την ουσία της υπόθεσης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα».

«Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στη συνέχεια, ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε γενικά στις υποθέσεις που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα και απασχολούν την επικαιρότητα. «Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και υπάρχει κόσμος εκεί έξω που πιστεύει ότι οι βουλευτές “τα πήραν”. Στην πορεία, οι βουλευτές πήγαν στην εισαγγελία, έδωσαν τα στοιχεία, βγήκε η έκθεση Τυχεροπούλου και οι υποθέσεις έχουν ήδη αρχίσει να αρχειοθετούνται. Αυτό το έχουν μάθει πολύ λιγότεροι άνθρωποι από αυτούς που εισέπραξαν την αρχική αρνητική εντύπωση. Αυτό δεν είναι υγιές για τη δημοκρατία».

«Υπάρχουν φορές που και στελέχη της αντιπολίτευσης, ή και της τότε κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου έχουν κατηγορηθεί για πράγματα και τελικά αθωώθηκαν. Υπάρχουν όμως και υπουργοί που καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος. Στις αντιπαραθέσεις λοιπόν που έρχονται τώρα με την Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ακούμε ότι είναι πιο έντιμος από τη δική μας κυβέρνηση. Δεν είναι. Έχει υπουργούς καταδικασμένους. Εμείς οφείλουμε να θυμίζουμε στον κόσμο ότι όταν είχε τα ηνία, οι υπουργοί του καταδικάστηκαν» τόνισε.

«Πλέον αρχίζουν και φαίνονται οι ιδεολογικές, πολιτικές και οποιεσδήποτε άλλες διαφορές. Πλέον θα μιλάμε με προγράμματα και με πεπραγμένα, διότι ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Οδεύοντας προς τις κάλπες, προφανώς θα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να συρρικνώνεται. Θα βλέπουμε αυτή την πολυδιάσπαση, αυτή τη Βαβέλ πολλών κομμάτων, να μην μπορεί να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα είναι απόδειξη ότι οι διάδοχοί του, αλλά και οι ιδέες της Αριστεράς όπως εκφράστηκαν την περασμένη δεκαετία, απέτυχαν.

Αναφερόμενος στο βασικό στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της επόμενης κάλπης, υπογράμμισε: «Εμείς έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε μέχρι τις κάλπες: Να αποδείξουμε ότι τις υποσχέσεις μας τις έχουμε τηρήσει στο ακέραιο, ώστε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια με αξιοπιστία, και από την άλλη, να πούμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε μέχρι το 2030 σε επίπεδο εισοδημάτων, μισθών, γεωπολιτικής, άμυνας και οργάνωσης του κράτους».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας της ΝΔ επαναδιατύπωσε τη θέση του: «Καταρχάς εμένα με στεναχωρεί, όπως και όλους τους απλούς Νεοδημοκράτες στεναχωρεί αυτή η συζήτηση περί δημιουργίας κόμματος Σαμαρά. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, αυτό δεν αλλάζει παρά την άδικη κριτική του. Θεωρώ ότι η παράταξη πρέπει να ‘ναι ενωμένη, συσπειρωμένη. Δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα, ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, μας ενώνει το όραμα για την ισχυρή Ελλάδα».