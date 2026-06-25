Να μ’ αγαπάς: Ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για όλους – Απόψε στις 20:00 το καθηλωτικό φινάλε

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Απόψε, στις 20:00, μη χάσετε το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Εννέα μήνες μετά… Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος.

Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο.

Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

Δες το trailer: