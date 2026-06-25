Να μ’ αγαπάς: Ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για όλους – Απόψε στις 20:00 το καθηλωτικό φινάλε

Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνεται απόψε στις 20:00 με ένα καθηλωτικό φινάλε. Εννέα μήνες μετά τις προηγούμενες εξελίξεις, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία, ενώ ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

seira
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόψε, στις 20:00, μη χάσετε το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».
  • Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος. Η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο.
  • Η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Το ζευγάρι ενώνεται, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απόψε, στις 20:00, μη χάσετε το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Εννέα μήνες μετά… Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος.

Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο.

Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

Δες το trailer:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ