Να μ’ αγαπάς: Η Νικαίτη και ο Θεόφιλος επισκέπτονται τη Σοφία στην κλινική

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Μη χάσετε απόψε στις 20:00 το προτελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο, της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα με την Κατερίνα…

Βαίνοντας προς το τέλος οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Η Σοφία στην κλινική δέχεται διαδοχικά τη Νικαίτη και τον Θεόφιλο.

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα μαζί με την Κατερίνα.

Ο Γιώργος παίρνει άτυπη άδεια από τον Θεόφιλο για τη σχέση του με την Εβίτα και η Εβίτα κάνει τα πρώτα βήματα συμφιλίωσης με τη Βέρα.

Ο Άγγελος δίνει στον Έκτορα κλειδί του διαμερίσματος, ενώ το μωρό της Φωτεινής ενώνει τους πάντες.

Δες το trailer: