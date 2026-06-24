Να μ’ αγαπάς: Η Νικαίτη και ο Θεόφιλος επισκέπτονται τη Σοφία στην κλινική

Το προτελευταίο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς» θα προβληθεί απόψε στις 20:00, φέρνοντας σημαντικές εξελίξεις στην πλοκή. Ο Χάρης και η Κατερίνα αποφασίζουν να μετακομίσουν στην Αθήνα, ενώ η Σοφία δέχεται επισκέψεις στην κλινική και διάφορες σχέσεις αποκαθίστανται καθώς η σειρά οδεύει προς το τέλος της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ΜΟΥΤΑΦΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μη χάσετε απόψε στις 20:00 το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», όπου ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα με την Κατερίνα.
  • Καθώς η σειρά οδεύει προς το τέλος, οι ισορροπίες αποκαθίστανται: η Σοφία δέχεται επισκέψεις, ενώ ο Γιώργος και η Εβίτα κάνουν βήματα συμφιλίωσης.
  • Ο Άγγελος δίνει στον Έκτορα κλειδί του διαμερίσματος, ενώ το μωρό της Φωτεινής ενώνει τους πάντες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μη χάσετε απόψε στις 20:00 το προτελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο, της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα με την Κατερίνα…

Βαίνοντας προς το τέλος οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Η Σοφία στην κλινική δέχεται διαδοχικά τη Νικαίτη και τον Θεόφιλο.

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα μαζί με την Κατερίνα.

Ο Γιώργος παίρνει άτυπη άδεια από τον Θεόφιλο για τη σχέση του με την Εβίτα και η Εβίτα κάνει τα πρώτα βήματα συμφιλίωσης με τη Βέρα.

Ο Άγγελος δίνει στον Έκτορα κλειδί του διαμερίσματος, ενώ το μωρό της Φωτεινής ενώνει τους πάντες.

Δες το trailer:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ