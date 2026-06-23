«Να μ’ αγαπάς»: Η Σοφία μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική

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«Να μ’ αγαπάς», η αγαπημένη σειρά ολοκληρώνεται. Μη χάσετε τα τελευταία τρία επεισόδια.

Η Κατερίνα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη…

Το σοκ από την ξαφνική κατάρρευση της Σοφίας φέρνει ανατροπές στις δύο οικογένειες, καθώς η μεταφορά της σε ψυχιατρική κλινική αναγκάζει τον Θεόφιλο και τον Άγγελο να «παγώσουν» προσωρινά τις επικείμενες δικαστικές τους μάχες, αλλά και να αναθεωρήσουν για τη στάση τους απέναντι της.

Ο Γιώργος προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά την απρόσμενη πρόταση γάμου στην Εβίτα, ενώ η Βέρα εκφράζει τις δικές της ανασφάλειες για το μέλλον της με τον Θεόφιλο.

Στο μεταξύ, η Κατερίνα, επηρεασμένη από τα λόγια της Στυλιανής, αποφασίζει να αφήσει πίσω τους φόβους της και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη.

Δείτε το trailer: