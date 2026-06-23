«Να μ’ αγαπάς»: Η Σοφία μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική

Η αγαπημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνεται με τα τρία τελευταία επεισόδια, φέρνοντας δραματικές ανατροπές στις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Η Κατερίνα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη, ενώ η ξαφνική κατάρρευση της Σοφίας οδηγεί στη μεταφορά της σε ψυχιατρική κλινική, παγώνοντας τις δικαστικές μάχες του Θεόφιλου και του Άγγελου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αγαπημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνεται με τα τρία τελευταία επεισόδια.
  • Το σοκ από την ξαφνική κατάρρευση της Σοφίας φέρνει ανατροπές στις δύο οικογένειες και «παγώνει» προσωρινά τις επικείμενες δικαστικές τους μάχες.
  • Η Κατερίνα, επηρεασμένη από τα λόγια της Στυλιανής, αποφασίζει να αφήσει πίσω τους φόβους της και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Να μ’ αγαπάς», η αγαπημένη σειρά ολοκληρώνεται. Μη χάσετε τα τελευταία τρία επεισόδια.

Η Κατερίνα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη…

Το σοκ από την ξαφνική κατάρρευση της Σοφίας φέρνει ανατροπές στις δύο οικογένειες, καθώς η μεταφορά της σε ψυχιατρική κλινική αναγκάζει τον Θεόφιλο και τον Άγγελο να «παγώσουν» προσωρινά τις επικείμενες δικαστικές τους μάχες, αλλά και να αναθεωρήσουν για τη στάση τους απέναντι της.

Ο Γιώργος προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά την απρόσμενη πρόταση γάμου στην Εβίτα, ενώ η Βέρα εκφράζει τις δικές της ανασφάλειες για το μέλλον της με τον Θεόφιλο.

Στο μεταξύ, η Κατερίνα, επηρεασμένη από τα λόγια της Στυλιανής, αποφασίζει να αφήσει πίσω τους φόβους της και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη.

Δείτε το trailer:

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