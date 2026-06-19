Να μ’ αγαπάς – Spoiler: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνει την πορεία της την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με ένα επεισόδιο γεμάτο έντονα συναισθήματα, ανατροπές και δικαίωση για τους αγαπημένους ήρωες.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά τη σχέση του Ορφέα με τον Λευτέρη. Οι εντάσεις που σημάδεψαν το παρελθόν τους ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς οι δύο άνδρες βρίσκουν ξανά κοινό έδαφος.

Η περιπέτεια της υγείας του Λευτέρη, αλλά και η στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Άγγελο και τον Ορφέα, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκατάσταση των σχέσεών τους. Παράλληλα, η κόρη της Ζωής δείχνει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, έχοντας εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα προστατευτική αδελφή και θεία.

Αφού αποκαθιστά πλήρως τη σχέση της με τα τέσσερα παιδιά της και βλέπει την οικογένειά της ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε, η Ζωή αποφασίζει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και στην προσωπική της ζωή.

Η πρόταση του Άγγελου βρίσκει θετική ανταπόκριση, με τους δύο να επισημοποιούν τη σχέση τους, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία.

Το πιο ευχάριστο νέο έρχεται αρκετούς μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια του γάμου του Ορφέα και της Φωτεινής. Εκεί, η Άννα και ο Λευτέρης μοιράζονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα μια σημαντική είδηση.

Το ζευγάρι ανακοινώνει ότι περιμένει το πρώτο του παιδί, σκορπίζοντας συγκίνηση και χαρά σε όλους. Η εγκυμοσύνη της Άννας αποτελεί μία από τις πιο τρυφερές στιγμές του φινάλε και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τους δύο ήρωες.