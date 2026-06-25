Νέα Υόρκη: 3χρονη πέθαινε από αναιμία – Οι ψείρες και η ακραία παραμέληση από τους γονείς της

Μια υπόθεση ακραίας και συστηματικής παραμέλησης που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου ένα 3χρονο κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε ένα γεμάτο σκουπίδια διαμέρισμα.

Το σώμα του παιδιού είχε κατακλυστεί από τόσο μεγάλο αριθμό ψειρών, που του προκάλεσε σοβαρή αναιμία, καταστρέφοντας την καρδιά και τα υπόλοιπα ζωτικά του όργανα.

Τα ευρήματα της νεκροψίας

Η μικρή Τζόισλιν Ντιλέφσκι εντοπίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2025 να αναπνέει με δυσκολία μέσα στο ακατάστατο και βρώμικο διαμέρισμα της οικογένειάς της στην περιοχή Κόρινθ.

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε βαθύτατα ανησυχητικά στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το παιδί υπέφερε από οξεία και χρόνια παραμέληση.

Εκτός από την προχωρημένη αναιμία που προκλήθηκε από τις ψείρες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στον οργανισμό της μικρής Τζόισλιν την ουσία κλονιδίνη, ένα φάρμακο για την αρτηριακή πίεση.

Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, οι τοίχοι του σπιτιού ήταν καλυμμένοι με βρομιά, σκουπίδια ήταν διάσπαρτα παντού και τα χαλιά ήταν γεμάτα λεκέδες.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρεία Phoenix Property Maintenance, η οποία ανέλαβε τον καθαρισμό του χώρου, αποτυπώνουν το μέγεθος της εξαθλίωσης.

Στο σώμα του άτυχου κοριτσιού εντοπίστηκαν κι άλλα έντομα, ανάμεσα στα οποία και μια νεκρή κατσαρίδα.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικαστής της κομητείας Σαρατόγκα, Τζέιμς Ρ. Ντέιβις, κατά την απαγγελία της ποινής, ένας ερευνητής σημείωσε ότι τα δόντια του παιδιού ήταν «σαπισμένα και μαύρα».

Στο σπίτι υπήρχαν επίσης μύγες, σαπισμένα τρόφιμα και ένας νεροχύτης στην κουζίνα φραγμένος από λάσπη και ακαθαρσίες.

Οι ισχυρισμοί της μητέρας και τα μηνύματα-φωτιά στο κινητό

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η 33χρονη μητέρα, Σαμάνθα Ντιλέφσκι, προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη για τον θάνατο στην ίδια την 3χρονη και στα αδέλφια της.

Η ίδια υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το κοριτσάκι τη «αντιστεκόταν υπερβολικά όταν προσπαθούσε να της βάλει τη θεραπεία» για τις ψείρες στο κεφάλι της.

Σχετικά με το φάρμακο της πίεσης, ισχυρίστηκε ότι τα χάπια κλονιδίνης είχαν αφεθεί σε εμφανές σημείο από τον γιο της και έτσι το νήπιο τα κατάπιε, ενώ δήλωσε επίσης ότι η κόρη της είχε αδύναμη καρδιά.

Ωστόσο, η πρώτη βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Σαρατόγκα, Τζένιφερ Μπάκλεϊ, κατέρριψε τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, τονίζοντας ότι η καρδιά του παιδιού ήταν φυσιολογική και παρουσίασε γραπτά μηνύματα (SMS) μεταξύ των γονέων.

Όπως ανέφερε η Μπάκλεϊ, «Ο σύζυγός της τής λέει ότι μπορεί να το δώσει στην Τζόισλιν. Λίγο μετά τον θάνατο της Τζόισλιν, υπάρχει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο από το κινητό τηλέφωνο, για το πόσο καιρό θα παρέμενε [η ουσία] στον οργανισμό».

«Η πιο φρικιαστική έκθεση που έχω διαβάσει ποτέ»

Κατά τη διαδικασία επιβολής της ποινής στις αρχές Ιουνίου, ο δικαστής Τζέιμς Ρ. Ντέιβις δήλωσε ότι η προδικαστική έκθεση για το ζευγάρι ήταν «η πιο φρικιαστική που έχει διαβάσει ποτέ».

Απευθυνόμενος στη Σαμάνθα Ντιλέφσκι, η οποία έκλαιγε, ο δικαστής τόνισε: «Η κόρη σας υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη και τα άλλα παιδιά μπορούσαν να δουν ότι υπέφερε εξαιτίας της δικής σας παραμέλησης. Είναι δώρο να έχεις ένα παιδί. Εσείς είχατε αρκετά παιδιά, και όλα τους υπέφεραν στα χέρια σας».

Η Σαμάνθα Ντιλέφσκι, τοποθετήθηκε η ίδια ενώπιον του δικαστηρίου λέγοντας: «Ως μητέρα τους, είναι καθήκον μου να τα προστατεύω από το κακό, και απέτυχα. Απέτυχα επίσης και στα άλλα μου παιδιά».

«Δεν θέλω συγχώρεση. Δεν αξίζω τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο πράγμα που θα θέλω πάντα είναι το μικρό μου κορίτσι».

Από την πλευρά του, ο πατέρας, Μάθιου Ντιλέφσκι, κατά τη δική του ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα, δήλωσε στο δικαστήριο: «Εύχομαι απόλυτα να μην είχε συμβεί αυτό. Εύχομαι να είχα πεθάνει εγώ αντί για την κόρη μου. Το σκέφτομαι ακόμα αυτό μέχρι σήμερα. Το σκέφτομαι συνεχώς. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εξακολουθώ να θέλω να πεθάνω για να μπορώ να είμαι μαζί της».

Οι ποινές και ο «Νόμος της Τζόισλιν»

Οι δύο γονείς δήλωσαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια. Το δικαστήριο τους επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή, που φτάνει έως τα τέσσερα χρόνια φυλάκισης σε κρατική φυλακή.

Παράλληλα, εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα για τα άλλα τέσσερα παιδιά τους που βρίσκονται εν ζωή, με τα οποία απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαφή μέχρι το έτος 2038.

Με αφορμή την καταδίκη τους και το χαμηλό ανώτατο όριο ποινής για το συγκεκριμένο αδίκημα, ο γερουσιαστής της πολιτείας της Νέας Υόρκης Τζέιμς Τεντίσκο και ο βουλευτής Ματ Σίμπσον κατέθεσαν πρόταση για μια νέα νομοθεσία, η οποία θα ονομαστεί «Νόμος της Τζόισλιν» (Joycelynn’s Law).

Εάν ψηφιστεί, η μέγιστη ποινή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από εγκληματική αμέλεια θα αυξηθεί από τα 4 στα 20 έτη φυλάκισης.