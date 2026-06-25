Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την 45χρονη πρώην σύζυγό του – Απειλούσε να την κάψει

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα με έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος απειλούσε να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό έγινε στη συνοικία της Φιλιππούπολης γύρω στις 10 το πρωί, όταν ο 50χρονος εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος που προφανώς βρισκόταν σε αμόκ, ηρέμησε μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη για να οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελέα.