Πέραμα: Στιγμές τρόμου σε λεωφορείο – Επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε τον οδηγό

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Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα. Επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα, ένας επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στην περιοχή Καζάνια, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί «στοπ» για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν το λεωφορείο προσπέρασε τη στάση, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί από τον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθώντας τον κανονισμό ασφαλείας.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης έβγαλε όπλο και τον απείλησε. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο του MEGA: