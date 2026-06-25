Πέραμα: Στιγμές τρόμου σε λεωφορείο – Επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε τον οδηγό

Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα. Επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα, ένας επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στην περιοχή Καζάνια, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί «στοπ» για να ειδοποιήσει τον οδηγό.
Όταν το λεωφορείο προσπέρασε τη στάση, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί από τον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθώντας τον κανονισμό ασφαλείας.
Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης έβγαλε όπλο και τον απείλησε. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.
Δείτε το βίντεο του MEGA: