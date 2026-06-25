Πέραμα: Στιγμές τρόμου σε λεωφορείο – Επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε τον οδηγό

Στιγμές τρόμου επικράτησαν σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα, όταν επιβάτης απείλησε τον οδηγό με όπλο επειδή δεν σταμάτησε σε μη προγραμματισμένη στάση. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα από τις Αρχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

λεωφορείο
ΦΩΤΟ αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα, όταν επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.
  • Ο επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί σε στάση χωρίς να πατήσει το κουμπί «στοπ», και όταν ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, τον απείλησε με όπλο.
  • Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα. Επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα, ένας επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στην περιοχή Καζάνια, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί «στοπ» για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν το λεωφορείο προσπέρασε τη στάση, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί από τον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθώντας τον κανονισμό ασφαλείας.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης έβγαλε όπλο και τον απείλησε. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ