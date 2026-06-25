Σκηνές τρόμου στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός «διαλύει» το αεροδρόμιο του Καράκας – Δείτε βίντεο

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Το καταστροφικό διπλό χτύπημα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 32 νεκρούς και ισοπεδωμένα κτίρια, έθεσε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βυθίζοντας τη χώρα στον απόλυτο τρόμο και τη θλίψη.

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, όπου καταγράφηκαν σκηνές απόλυτου πανικού.

Se han derrumbado partes del techo del aeropuerto Internacional de Maiquetia. pic.twitter.com/iFwWy1QgSE — Juan Pablo (@Juanpauzca) June 24, 2026



Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, για να ακολουθήσει λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ένας ακόμη ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στην πόλη Μαικετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Σκηνές τρόμου στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του σεισμού, δείχνοντας ολόκληρα τμήματα των υποδομών να καταρρέουν την ώρα που επιβάτες και εργαζόμενοι εκκένωναν έντρομοι τον τερματικό σταθμό.



Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε οροφές και τοίχους, ενώ οι πτήσεις ανεστάλησαν αμέσως μετά τον σεισμό για προληπτικούς λόγους, προτού αποφασιστεί το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.

#URGENTE Colapso el techo del Aeropuerto Internacional de Maiquetia, se desconoce la cantidad de heridos. Hasta ahora no hay información de cifras oficiales por parte de Protección Civil.#EnDesarrollo pic.twitter.com/zL4XZNMUCk — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 24, 2026



Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν όσοι βρίσκονταν μέσα στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του κύριου σεισμού κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο πρώην βουλευτής της Βενεζουέλας, Γουίλμερ Ασουάχε.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε και μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο πρώην πολιτικός αποτυπώνει τις σκηνές πανικού και την καταστροφή, περπατώντας ανάμεσα σε συντρίμμια, σκόνη και γκρεμισμένες οροφές, ενώ ο κόσμος γύρω του τρέχει για να σωθεί.



Στο βίντεο ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Κουνάει. Δείτε πώς μοιάζει το αεροδρόμιο της Μαικετία ενώ είμαστε εδώ μέσα. Δείτε την καταστροφή εδώ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δείτε το μετά τον σεισμό. Κοιτάξτε πώς κατέληξαν τα πάντα. Προς όλους, η κατάσταση που βιώνουμε εδώ είναι σοβαρή».