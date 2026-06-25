Σκηνές τρόμου στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός «διαλύει» το αεροδρόμιο του Καράκας – Δείτε βίντεο

Το διπλό σεισμικό χτύπημα μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έθεσε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στη Μαικετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, υπέστη σοβαρότατες ζημιές, με σκηνές πανικού να καταγράφονται κατά την κατάρρευση τμημάτων των υποδομών, οδηγώντας στο οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα σεισμός αεροδρόμιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το καταστροφικό διπλό χτύπημα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ άφησε πίσω του τουλάχιστον 32 νεκρούς και ισοπεδωμένα κτίρια, βυθίζοντας τη Βενεζουέλα στον απόλυτο τρόμο.
  • Το διεθνές αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στο Καράκας βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής, με σκηνές απόλυτου πανικού και τμήματα των υποδομών να καταρρέουν.
  • Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον πρώην βουλευτή Γουίλμερ Ασουάχε, αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του σεισμού και την έντρομη εκκένωση του τερματικού σταθμού.

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Το καταστροφικό διπλό χτύπημα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 32 νεκρούς και ισοπεδωμένα κτίρια, έθεσε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βυθίζοντας τη χώρα στον απόλυτο τρόμο και τη θλίψη.

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Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, όπου καταγράφηκαν σκηνές απόλυτου πανικού.


Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, για να ακολουθήσει λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ένας ακόμη ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στην πόλη Μαικετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Σκηνές τρόμου στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του σεισμού, δείχνοντας ολόκληρα τμήματα των υποδομών να καταρρέουν την ώρα που επιβάτες και εργαζόμενοι εκκένωναν έντρομοι τον τερματικό σταθμό.


Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε οροφές και τοίχους, ενώ οι πτήσεις ανεστάλησαν αμέσως μετά τον σεισμό για προληπτικούς λόγους, προτού αποφασιστεί το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.


Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν όσοι βρίσκονταν μέσα στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του κύριου σεισμού κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο πρώην βουλευτής της Βενεζουέλας, Γουίλμερ Ασουάχε.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε και μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο πρώην πολιτικός αποτυπώνει τις σκηνές πανικού και την καταστροφή, περπατώντας ανάμεσα σε συντρίμμια, σκόνη και γκρεμισμένες οροφές, ενώ ο κόσμος γύρω του τρέχει για να σωθεί.


Στο βίντεο ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Κουνάει. Δείτε πώς μοιάζει το αεροδρόμιο της Μαικετία ενώ είμαστε εδώ μέσα. Δείτε την καταστροφή εδώ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δείτε το μετά τον σεισμό. Κοιτάξτε πώς κατέληξαν τα πάντα. Προς όλους, η κατάσταση που βιώνουμε εδώ είναι σοβαρή».

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