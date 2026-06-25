Σεισμός στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες, φόβοι για χιλιάδες θύματα – «Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές» λέει ο Τραμπ

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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα μετά τη σημείωση δύο διαδοχικών σφοδρών σεισμικών δονήσεων μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού και κατατάσσονται στις ισχυρότερες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η πρωτεύουσα Καράκας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ με καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ εκφράζονται εφιαλτικές προβλέψεις για τον τελικό απολογισμό των θυμάτων.

Οι πρώτες επίσημες αναφορές για θύματα

Αν και τα επίσημα στοιχεία για τις απώλειες έρχονται στο φως της δημοσιότητες με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα και γύρω από το Καράκας.

Στην περιοχή Μπαρούτα της πρωτεύουσας, δύο κτίρια ισοπεδώθηκαν.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Ντάρβιν Γκονζάλες, επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια.



Την ίδια στιγμή, στον γειτονικό δήμο Τσακάο, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο δήμαρχος του Τσακάο, Γκουστάβο Ντούκε, δήλωσε: «Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερα κτίρια έχουν καταρρεύσει πλήρως. Είκοσι δύο άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο».



Παράλληλα, ο κυβερνήτης της παράκτιας πολιτείας Φαλκόν, Βίκτορ Κλαρκ, έκανε γνωστό ότι στην περιοχή του καταγράφηκαν 22 τραυματισμοί, ενώ 15 ενήλικες θεωρούνται επίσημα αγνοούμενοι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί συνολικός εθνικός απολογισμός για τους νεκρούς ή τους τραυματίες.

Ροντρίγκες: «Μια αληθινή τραγωδία» – Αυξάνεται ο επίσημος απολογισμός

Δραματικό διάγγελμα μέσω της κρατικής τηλεόρασης απηύθυνε η μεταβατική ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, προχωρώντας σε μια πρώτη επίσημη αποτίμηση της κατάστασης.

Η Ροντρίγκες ανακοίνωσε έναν πρώτο προκαταρκτικό απολογισμό που κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στα νούμερα αυτά δεν περιλαμβάνονται οι απώλειες από την πολιτεία Λα Γκουάιρα.

El estado La Guaira fue la entidad más golpeada por el terremoto.

Sectores cómo Playa Grande, Tanaguarenas, Los Corales y Catia La Mar se vieron afectados.

En desarrollo pic.twitter.com/8tpuOMqQxU — Roman Camacho (@rcamachovzla) June 25, 2026



Η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία γειτνιάζει με το Καράκας και φιλοξενεί το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη.

El reconocido Hotel Edward de la Guaira se derrumbo por completo. Familiares de los Beisbolista Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo entre otros, perdieron la vida. Del edificio no quedó nada… #Venezuela #Terremoto #Caracas #LaGuaira pic.twitter.com/2rNRhJtLp4 — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026



Στη δήλωσή της, η Ντέλσι Ροντρίγκες τόνισε: «Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή καταβάλλουμε πολύ έντονες προσπάθειες διάσωσης για να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός να σώσουμε. Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για μια αληθινή τραγωδία».

🚨 Delcy Rodríguez ofrece nuevo balance oficial del terremoto en Venezuela: – 32 fallecidos (sin incluir aún las cifras completas del estado La Guaira)

– Más de 700 heridos (tampoco incluye el balance definitivo de La Guaira)

– La Guaira es, hasta ahora, la zona más devastada y… pic.twitter.com/hyAHQ033O9 — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026



«Από εδώ, στέλνουμε το μήνυμα αλληλεγγύης μας, και σε εκείνες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, επαναδιατυπώνουμε τα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

Reporte #EnImagenes Este video es de La Guaira 💔 Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela: Datos principales:

– Hora: 18:04 (hora local)

– Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km) ¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026



Παράλληλα, η μεταβατική ηγέτιδα έκανε γνωστό ότι σωστικά συνεργεία από άλλες χώρες αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους ξένους ηγέτες για την άμεση ανταπόκρισή τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Προβλέψεις για μαζικές απώλειες

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) αναβάθμισε τα μοντέλα πρόβλεψής του μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος PAGER (το οποίο υπολογίζει τον αντίκτυπο με βάση τα σεισμικά δεδομένα, την πυκνότητα του πληθυσμού και την ανθεκτικότητα των κτιρίων κάθε χώρας).

Αν και η πιθανότητα για τα δύο χειρότερα σενάρια μειώθηκε ελαφρώς, οι εκτιμήσεις παραμένουν τρομακτικές.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026



Συγκεκριμένα, το σύστημα δίνει πλέον 39% πιθανότητα οι νεκροί να κυμανθούν μεταξύ 1.000 και 10.000, και 37% πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει μεταξύ 10.000 και 100.000.

Νωρίτερα, το μοντέλο έδειχνε 30% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 100.000.

Επιπλέον, το USGS εκτιμά ότι οι οικονομικές ζημιές θα ισοδυναμούν με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

«Σαν ταινία τρόμου»

Οι περιγραφές των ανθρώπων που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα ερείπια αποτυπώνουν τον απόλυτο τρόμο.

Η επιζήσασα Μαρία Αλεχάνδρα, περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε στο Καράκας, δήλωσε: «Ήμουν εδώ όταν κατάφερα να ντυθώ. Καταφέραμε να ανοίξουμε την πόρτα όπως όπως. Υπήρχε ένα σύννεφο καπνού που δεν μας άφηνε να δούμε. Και όταν κατεβήκαμε κάτω, το σκηνικό ήταν σαν ταινία τρόμου».

«Έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τα συντρίμμια και απ’ όλα. [Είδα] τον επιστάτη του κτιρίου με το μωρό και όλους τους γείτονες να κατεβαίνουν. Αλλά από εκείνο το κτίριο, είδα μόνο μια οικογένεια να καταφέρνει να βγει».

Η φυσική αυτή καταστροφή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, λίγους μήνες μετά την ανατροπή του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα μεταβατική κυβέρνηση, την οποία στηρίζει η Ουάσινγκτον.

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου και εξέχον μέλος της Εθνοσυνέλευσης, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, βρέθηκε στο σημείο κατάρρευσης κτιρίου στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο του Καράκας και μίλησε στο CNN.

«Είδαμε την μεταβατική πρόεδρο να κηρύσσει έκτακτα μέτρα σήμερα λόγω αυτής της τραγωδίας που βιώνουμε στη χώρα μας. Αυτή η περιοχή έχει πολύ παλιά κτίρια από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Έχουμε επίσης δει καταρρεύσεις κτιρίων στο ανατολικό Καράκας, στους δήμους Τσακάο και Μπαρούτα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε έξω στους δρόμους και βοηθάμε τον κόσμο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν αναφορές για τέσσερα κατεστραμμένα κτίρια στην πρωτεύουσα -δύο στο Σαν Μπερναρντίνο, ένα στο Πίντο Σαλίνας και ένα στο Ελ Παραΐσο- και ότι οι πολιτείες Λα Γκουάιρα και Φαλκόν έχουν επίσης πληγεί σοβαρά.

Κινητοποίηση των ΗΠΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τους φόβους του μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν αφήσει πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για να κινηθούν γρήγορα. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές!», έγραψε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιήσει μια ομάδα αρωγής και μια ειδική δύναμη κρούσης.

«Σε συνεργασία με τους εταίρους μας στη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ θα αποστείλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικές και ανθρωπιστικές προμήθειες, καθώς και άλλους πόρους κατά τη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων ημερών έπειτα από αυτή την τραγική φυσική καταστροφή», αναφέρθηκε.

Ανέπαφες οι πετρελαϊκές υποδομές

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα.

Σύμφωνα με το Reuters, σχεδόν καμία από τις πόλεις που αναφέρουν σοβαρές ζημιές δεν γειτνιάζει με στρατηγικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, ενώ οι τοπικές αρχές κοντά στον μεγάλο ενεργειακό κόμβο της λίμνης Μαρακάιμπο επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα καταγράφουν το προσωπικό τους πριν προχωρήσουν σε λεπτομερείς ελέγχους των πετρελαιοπηγών και των διυλιστηρίων, με τη βρετανική Shell να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι υπάλληλοί της είναι ασφαλείς.

Ωστόσο, πηγή του κλάδου επεσήμανε στο Reuters ότι μια ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή θα μπορούσε να πλήξει τα επίπεδα παραγωγής αργού πετρελαίου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών.