Βενεζουέλα: Μήνυμα συμπαράστασης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά τους ισχυρούς σεισμούς

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Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς τον λαό της Βενεζουέλας, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης εξέφρασε τη στήριξή της στους πολίτες, μέσα από ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Η καρδιά μου, η άπειρη αγκαλιά μου και οι προσευχές μου είναι με κάθε βενεζουελάνικο σπίτι αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η Ματσάδο τόνισε επίσης την ανάγκη για δύναμη, γαλήνη και αλληλεγγύη στη δύσκολη αυτή περίοδο. «Είθε η δύναμη, η γαλήνη και η αλληλεγγύη να επικρατήσουν ανάμεσά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», συνέχισε, προσθέτοντας: «Είθε ο Θεός να προστατεύει κάθε Βενεζουελάνο, τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας. Σήμερα, πιο ενωμένοι από ποτέ».

Το μήνυμα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης ήρθε μετά τη σεισμική δραστηριότητα που προκάλεσε ανησυχία στη Βενεζουέλα, με την ίδια να εκφράζει δημόσια τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες που δοκιμάζονται.