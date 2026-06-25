Καλλιθέα: Με μαχαιριά στο στήθος ο 17χρονος που έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων – Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

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Από μια μαχαιριά στο στήθος έπεσε νεκρός ο 17χρονος στην Καλλιθέα, έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων στην οδό Μεγαλουπόλεως. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα και έπειτα από έντονο καβγά, κάποιος έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε το θύμα στον θώρακα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες αρχικά προβληματίστηκαν, καθώς δεν ήξεραν αν έπρεπε να μεταφερθεί ο αρχικά τραυματίας στο νοσοκομείο «Παίδων» ή στο «Ιπποκράτειο», καθώς τα άτομα που συνεπλάκησαν ήταν μικρής ηλικίας.

Τελικά μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και σύμφωνα με τους διασώστες, το τραύμα του προκαλούσε ανατριχίλα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

14 προσαγωγές

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές ατόμων.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι, κάτω από ένα αυτοκίνητο, κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.