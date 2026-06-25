Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Τα ματς του Μουντιάλ και η έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/6/2026):
09:00 COSMOTE SPORT 5 Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Shakedown
12:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
17:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ράλλυ Ακρόπολις 2026, SS1 EKO Super Special Stage
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Τελετή Έναρξης
23:00 ΕΡΤ1 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Εκουαδόρ – Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο