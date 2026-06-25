Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Οι αγώνες του Μουντιάλ και η έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Η δράση αρχίζει το πρωί με το shakedown του Ράλλυ Ακρόπολις, συνεχίζεται με αναμετρήσεις σε ATP και WTA, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον στρέφεται στην SS1 EKO Super Special Stage, στην τελετή έναρξης και στα παιχνίδια Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ – Γερμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.