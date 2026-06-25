Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Οι αγώνες του Μουντιάλ και η έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Η δράση αρχίζει το πρωί με το shakedown του Ράλλυ Ακρόπολις, συνεχίζεται με αναμετρήσεις σε ATP και WTA, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον στρέφεται στην SS1 EKO Super Special Stage, στην τελετή έναρξης και στα παιχνίδια Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ – Γερμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ και η έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης.
  • Παρακολουθήστε στις 23:00 τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1) και Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).
  • Μην χάσετε την έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με το Shakedown, το SS1 EKO Super Special Stage και την Τελετή Έναρξης από COSMOTE SPORT 5 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ και η έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/6/2026):

09:00 COSMOTE SPORT 5 Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Shakedown

12:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

17:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ράλλυ Ακρόπολις 2026, SS1 EKO Super Special Stage

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Τελετή Έναρξης

23:00 ΕΡΤ1 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Εκουαδόρ – Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο

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