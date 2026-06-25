Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα και προκρίθηκε στους «32»

Η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έκανε την έκπληξη και επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς κατέλαβε την δεύτερη θέση, πίσω από το Μεξικό.

Το πρώτο ημίχρον ήταν «φτωχό» σε αξιόλογες φάσεις, καθώς καμμία από τις δύο ομάδες δεν διακινδύνευσε ιδιαίτερα, φροντίζοντας κυρίως την αμυντική λειτουργία. Ωστόσο, οι Νοτιοαφρικανοί, με απόδοση πολύ καλύτερη, σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, προσπάθησαν να φθάσουν στο γκολ και είχαν μερικές καλές προσπάθειες, ωστόσο όποτε χρειάσθηκε ο Σεούνγκ Γιου επενέβη αποφασιστικά.

Από την πλευρά τους, οι Νοτιοκορεάτες, με δεδομένο ότι με τον βαθμό της ισοπαλίας εξασφάλιζαν την δεύτερη θέση και την απ΄ευθείας πρόκριση στους «32», είχαν περισσότερο το μυαλό τους στην διαφύλαξη της εστίας τους, παρά να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Γουίλιαμς.

Προφανώς δυσαρεστημένος από την απόδοση της ομάδας του, ο Χονγκ Μιούν Μπο, «έριξε» στον αγώνα (46`) τον Χέουνγκ Μιν Σον, ενώ έκανε ακόμη δύο αλλαγές στην 11άδα. Ωστόσο, η πρώτη αξιόλογη φάση του δευτέρου μέρους, ανήκει στους Αφρικανούς, όμως οι Μασέκο και Εμπατά (51`) με διαδοχικά σουτ, απέτυχαν να σκοράρουν.

Τελικά το γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους της αναμέτρησης, ήλθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των Ασιατών, ο Μασέσκο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε ιδανικά για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Νότιας Αφρικής.

Οι Νοτιοκορεάτες προσπάθησαν να φθάσουν σ΄ένα γκολ που θα σήμαινε και πρόκριση στους «32», όμως δεν τα κατάφεραν και θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα σε άλλους ομίλους, για να μάθουν εάν θα συνεχίσουν (σ.σ. έχουν αρκετές πιθανότητες με τρεις βαθμούς) στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Διαιτητής: Φ. Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες : Μοντίμπα – Σουνγκ Τσο

Κόκκινες

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάθα, Μασέκο (74` Ρέϊνερς), Μοφοκένγκ (80` Ανταμς), Άπολις (62` Μορέμι), Μακγκοπά.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Σεούνγκ- Γιου, Μπέομ – Λι, Μιν-Τζάε (65` Παρκ), Χιουκ – Λι, Σεόλ, Πάικ (46` Κιμ Γιν Γκιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ Λι (46` Κάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι – Τσαν (46` Χέουνγκ Μιν Σον), Χιόν-Τζου Οχ (74` Σουνγκ Τσο).