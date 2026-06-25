Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κουνήθηκε και το Τόκιο, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας ιδιαίτερα ισχυρός σεισμός συγκλόνισε το πρωί της Πέμπτης τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρχές της χώρας.

Παρά το μέγεθος της δόνησης, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, μεταδίδει το Associated Press.

@NHKWORLD_News The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. The agency revised the magnitude up to 7.2. — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 25, 2026

Αναβάθμιση του μεγέθους

Σύμφωνα με τη JMA, την οποία επικαλείται το Associated Press και το κρατικό δίκτυο NHK, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της επαρχίας Ιβάτε και το μέγεθός της αναβαθμίστηκε στα 7,2 Ρίχτερ, από την αρχική εκτίμηση των 6,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε περίπου στα 50 χιλιόμετρα. Tο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε τη δόνηση με μέγεθος 6,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός μέχρι και την πρωτεύουσα, Τόκιο, ενώ σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου έχουν αναφερθεί επανειλημμένα ισχυροί σεισμοί τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ αυτών, ένας σεισμός που τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ενεργοποιήσει μια εβδομαδιαία προειδοποίηση για τον κίνδυνο εκδήλωσης «μέγα-σεισμού».

Κυβερνητική κινητοποίηση

Ο κορυφαίος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τόκιο, τόνισε: «Η ομάδα έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης βάζει τη ζωή των ανθρώπων σε πρώτη προτεραιότητα, αξιολογώντας παράλληλα τις πληροφορίες και προετοιμάζοντας επιχειρήσεις αρωγής, εάν αυτό απαιτηθεί».

Η ίδια κάλεσε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί έναντι πιθανών μετασεισμών.



Οι επιπτώσεις της δόνησης έγιναν αισθητές και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η Τομόκο Ναγκάνε, διευθύντρια δημοτικού σχολείου στην πόλη Χασικάμι της επαρχίας Αομόρι, δήλωσε στο δίκτυο NHK ότι οδηγούσε όταν χτύπησε η ειδοποίηση για τον σεισμό και ένιωσε μια μέτρια πλευρική δόνηση.

Όπως ανέφερε η ίδια, τα παιδιά που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο σχολείο ήταν ασφαλή, αν και ορισμένα έκλαιγαν από τον φόβο τους.

Τα μαθήματα ακυρώθηκαν για την υπόλοιπη ημέρα και όλα τα παιδιά επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Αναστολές δρομολογίων

Πλάνα από τη δημόσια τηλεόραση NHK μετέφεραν μαρτυρίες δημοσιογράφων της από πόλεις που επλήγησαν ισχυρά, όπως το Σεντάι και η Μοριόκα.

Οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ένιωσαν το κούνημα για μερικά λεπτά, αλλά δεν διαπίστωσαν ζημιές, ενώ τα τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν τους πολίτες να μετακινούνται κανονικά για τις δουλειές τους.

Ωστόσο, η εταιρεία σιδηροδρόμων East Japan Railway Co., η οποία διαχειρίζεται τα τρένα στις βορειοανατολικές περιοχές, ανακοίνωσε ότι ορισμένα τρένα εξπρές καθώς και άλλες τοπικές γραμμές ανεστάλησαν προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Καμία ανωμαλία στα πυρηνικά εργοστάσια

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα επιβεβαίωσε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι σχετικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Φουκουσίμα Νταΐτσι –το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 2011– καθώς και μια εγκατάσταση επανεπεξεργασίας αναλωμένου καυσίμου στο Αομόρι, δεν έχουν αναφέρει καμία απολύτως ανωμαλία λόγω της σημερινής δόνησης.

Η Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, αποτελεί μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου.