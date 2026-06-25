Καλλιθέα: Ένας νεκρός έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές από την Αστυνομία

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων συνεπλάκη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας νεαρός, ηλικίας περίπου 17 με 18 ετών, δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός κατέληξε στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνούν είναι η εμπλοκή των ατόμων σε οπαδικό επεισόδιο.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η συμπλοκή και ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.