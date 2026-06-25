Καλλιθέα: Ένας σοβαρά τραυματίας από αιχμηρό αντικείμενο, έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων – Οκτώ προσαγωγές

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων συνεπλάκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ένα νεαρό άτομο τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές, ενώ εντόπισε και κατέσχεσε μαχαίρι. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο οπαδικής εμπλοκής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων συνεπλάκη, με αποτέλεσμα ένα νεαρό άτομο να τραυματιστεί σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.
  • Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής σε οπαδικό επεισόδιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων συνεπλάκη, με αποτέλεσμα ένα νεαρό άτομο να τραυματιστεί στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνούν είναι η εμπλοκή των ατόμων σε οπαδικό επεισόδιο.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η συμπλοκή και ο τραυματισμός του νεαρού.

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