Νατσιός: «Πτολεμαΐδα 5» σε λειτουργία μέχρι το 2027 – Προειδοποίηση ΑΔΜΗΕ για ρίσκο

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, επανέλαβε το αίτημά του για διατήρηση της λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», τονίζοντας την ανάγκη για ενεργειακή επάρκεια και αξιοποίηση εθνικών πόρων. Επικαλέστηκε εμπιστευτική επιστολή του ΑΔΜΗΕ που χαρακτηρίζει υψηλού ρίσκου την απόσυρση της μονάδας, ενώ ζήτησε την επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο για προσιτή ενέργεια.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

O Δημήτρης Νατσιός
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, επανέλαβε το αίτημά του για διατήρηση της λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», τονίζοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ χαρακτηρίζει «υψηλού ρίσκου» την απόσυρσή της τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • «Όταν ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, βλέπουμε χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία να παρατείνουν τη χρήση λιγνιτικών μονάδων, ενώ η Ελλάδα εγκαταλείπει έναν ενεργειακό πόρο που διαθέτει».
  • Ο κ. Νατσιός υποστήριξε πως η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο, ώστε κρίσιμοι τομείς της οικονομίας «να υπηρετούν πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το αίτημά του για διατήρηση της λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», επανέλαβε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Κοζάνης και πρόσθεσε ότι η ενεργειακή επάρκεια και η αξιοποίηση των εθνικών πόρων, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας.

«Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στοιχεία από εμπιστευτική επιστολή του ΑΔΜΗΕ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η «Πτολεμαΐδα 5» θα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως το τέλος του 2027. Ο ΑΔΜΗΕ χαρακτηρίζει υψηλού ρίσκου την απόσυρση της μονάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως προγραμματίζει η ΔΕΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «καταστρέφονται πολύτιμες υποδομές και εξοπλισμός, ενώ μειώνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων».

«Όταν ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, βλέπουμε χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία, να παρατείνουν τη χρήση λιγνιτικών μονάδων, ενώ η Ελλάδα εγκαταλείπει έναν ενεργειακό πόρο που διαθέτει», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Νατσιός υποστήριξε πως η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο, προσφέροντας προσιτή ενέργεια σε πολίτες και επιχειρήσεις.

«Η ΔΕΗ υπήρξε ναυαρχίδα της εθνικής οικονομίας και κερδοφόρος επιχείρηση. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση, ώστε κρίσιμοι τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι υποδομές, να υπηρετούν πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον, και η ΔΕΗ να επανέλθει στο ελληνικό Δημόσιο», ανέφερε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ