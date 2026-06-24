Νατσιός: «Πτολεμαΐδα 5» σε λειτουργία μέχρι το 2027 – Προειδοποίηση ΑΔΜΗΕ για ρίσκο

Το αίτημά του για διατήρηση της λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», επανέλαβε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Κοζάνης και πρόσθεσε ότι η ενεργειακή επάρκεια και η αξιοποίηση των εθνικών πόρων, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας.

«Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στοιχεία από εμπιστευτική επιστολή του ΑΔΜΗΕ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η «Πτολεμαΐδα 5» θα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως το τέλος του 2027. Ο ΑΔΜΗΕ χαρακτηρίζει υψηλού ρίσκου την απόσυρση της μονάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως προγραμματίζει η ΔΕΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «καταστρέφονται πολύτιμες υποδομές και εξοπλισμός, ενώ μειώνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων».

«Όταν ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, βλέπουμε χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία, να παρατείνουν τη χρήση λιγνιτικών μονάδων, ενώ η Ελλάδα εγκαταλείπει έναν ενεργειακό πόρο που διαθέτει», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Νατσιός υποστήριξε πως η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο, προσφέροντας προσιτή ενέργεια σε πολίτες και επιχειρήσεις.

«Η ΔΕΗ υπήρξε ναυαρχίδα της εθνικής οικονομίας και κερδοφόρος επιχείρηση. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση, ώστε κρίσιμοι τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι υποδομές, να υπηρετούν πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον, και η ΔΕΗ να επανέλθει στο ελληνικό Δημόσιο», ανέφερε.