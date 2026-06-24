Φλωρίδης στον Realfm 97,8: Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη Δικαιοσύνη κατά περίπτωση – Τι είπε για τις υποθέσεις Αβραμόπουλου-Ασημακοπούλου

Στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, και την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Κληθείς να σχολιάσει τη φράση του Δημήτρη Αβραμόπουλου ότι «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά», είπε : «Δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το “δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά”, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία που έχω να το σχολιάσω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία».

«Σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης»

Ερωτηθείς εάν οι υποθέσεις Αβραμόπουλου και Ασημακοπούλου θολώνουν την εικόνα της κυβέρνησης σε ζητήματα Δικαιοσύνης και θέματα που αφορούν τη διαφάνεια απάντησε: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση και θα αποφανθεί και το κατ’ Έφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα εγώ τι να πω τώρα; Αυτό που έχω να πω είναι ότι οφείλω, και αυτό πράττω, να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αυτό κάνω και προσπαθώ, με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε, να βοηθηθεί η ελληνική Δικαιοσύνη, για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα, σε καλύτερες συνθήκες. Για παράδειγμα σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη, υπερσύγχρονη δικαστική αίθουσα στο Εφετείο της Αθήνας, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη Δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα».

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη Δικαιοσύνη κατά περίπτωση»

«Επειδή η Δικαιοσύνη βάλλεται και ως θεσμός, από χθες με μια σημαντική πρωτοβουλία που πήρε το υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, στα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ., η ελληνική Δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, γιατί ο Άρειος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία εν πάση περιπτώσει κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω ελληνική δικαιοσύνη… Χειροκροτήθηκε επίσης όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο Εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή ή όταν ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο έβγαλε μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση» τόνισε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε: «Η Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή εν πάση περιπτώσει στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα» πρόσθεσε.

Τι είπε για την υπόθεση Αβραμόπουλου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε στη συνέχεια τη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. «Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την εκτέλεση του εντάλματος αυτού, να ζητήσει να αποφανθεί γι’ αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο, δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Αυτές οι διαδικασίες είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά το νόμο θα ακολουθηθεί, είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και απ’ ό,τι είδα ο κ. Αβραμόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια λέει ότι, αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος και το περιεχόμενο, θα ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος».

Tι είπε για την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι

Κληθείς να σχολιάσει υπαινιγμούς που έχουν διατυπωθεί από κάποιους ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τέτοιες κινήσεις, όπως αυτή των βελγικών αρχών για τον κ. Αβραμόπουλο ή ενέργειες της Λάουρα Κοβέσι σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των ευρωπαίων εισαγγελέων, είπε: «Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας, από τη δική τους πλευρά, των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό τμήμα, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων, κανονίζονται αποκλειστικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλλουν αιτήσεις, όπως και άλλοι που επιθυμούσαν».

«Ταυτόχρονα, η κ. Κοβέσι που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για δύο χρόνια. Στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή από την κ. Κοβέσι κατά της πρώτης απόφασης που πήρε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης. Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις του έγιναν πριν από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που απέρριψε την προσφυγή της κ. Κοβέσι.

«Επομένως με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνώρισε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα αυτά. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου;» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Απαντώντας σε όσους κάνουν λόγο για αντιπαράθεση κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σχολίασε: «Στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα, απαγορεύεται. Άρα η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση».