Σεισμός στη Βενεζουέλα: Διασώστες ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια, σχολεία μετατρέπονται σε καταφύγια – «Εφιάλτης» μετά τα φονικά Ρίχτερ

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το καταστροφικό χτύπημα των δύο διαδοχικών σεισμών της Τετάρτης, με τις αρχές να εκφράζουν βεβαιότητα για ραγδαία αύξηση των θυμάτων.

Ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια, η χώρα προσπαθεί να οργανώσει τις πρώτες ανάγκες στέγασης των πληγέντων.

Θύματα και αναστολή λειτουργίας των σχολείων

Οι ισχυροί, διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα, έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει τουλάχιστον 700, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προειδοποίησε ότι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία ερευνούν κτίρια που έχουν καταρρεύσει και προσεγγίζουν τις πλέον κατεστραμμένες περιοχές.

Η Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με διάγγελμά της αργά το βράδυ της Τετάρτης, επιβεβαιώνοντας εκτεταμένες ζημιές σε πολλές πολιτείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για τα θύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί της Πέμπτης αποκλείουν την πολιτεία Λα Γκουάιρα, την οποία η Ροντρίγκες χαρακτήρισε «ζώνη καταστροφής» και την περιοχή που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη.

Η ίδια δήλωσε: «Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει εκεί, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης για να σώσουμε ζωές».

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία θα ακυρωθούν για αρκετές ημέρες.

Το υπουργείο Παιδείας επιβεβαίωσε την καθολική αναστολή των μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο και διευκρίνισε ότι ορισμένα σχολικά κτίρια θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, καταφύγια για τις πληγείσες οικογένειες και κέντρα συγκέντρωσης δωρεών.

Στο διάγγελμά της, η Ντέλσι Ροντρίγκες απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και συσπείρωση, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή του ιατρικού προσωπικού.

«Προτρέπουμε τον πληθυσμό μας να παραμείνει ψύχραιμος. Ζητάμε από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να παρουσιαστούν στα νοσοκομεία για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ζητούμε ενότητα».

Η Ροντρίγκες εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους παγκόσμιους ηγέτες που προσέφεραν βοήθεια μετά τους σεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προς τον οποίο μάλιστα απηύθυνε και δημόσιο ευχαριστήριο μήνυμα μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

We thank U.S. President Donald Trump and his administration, who have been in constant contact with Venezuelan authorities, offering support and solidarity to the people of Venezuela in the face of this tragedy that has plunged us into mourning. https://t.co/nw2bupuN7C — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Διασώσεις από τα ερείπια και χιλιάδες αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικά οπτικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις προσπάθειες των αρχών.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Ντάρβιν Γκονζάλες, δήμαρχος της περιοχής Μπαρούτα του Καράκας, δείχνει διασώστες να ανασύρουν ανθρώπους ζωντανούς από τα συντρίμμια, μεταφέροντάς τους πάνω σε φορεία.

¡No vamos a parar hasta rescatar a todos los baruteños! Seguimos desplegados en las emergencias de Las Minas. Gracias nuestros equipos de @Baruta_PC @PoliBaruta pic.twitter.com/OQ5Q66SDIT — Darwin González (@darwingonzalezp) June 25, 2026



Ωστόσο, η ανησυχία για τον τελικό απολογισμό εντείνεται.

Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό αγνοουμένων και δημοσιοποιήθηκε στο X από ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης της χώρας –πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στην εξορία– έχει καταγράψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 9.300 ανθρώπους ως αγνοούμενους.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες αναφορές για τον αριθμό των αγνοουμένων.