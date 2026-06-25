Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Tο τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και ελαιώνες, κοντά στο γήπεδο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και εθελοντές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ