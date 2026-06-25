Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και ελαιώνες, κοντά στο γήπεδο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και εθελοντές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.
Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026