Θεσσαλονίκη: 28χρονη παρουσιάστηκε ως αγόρι σε 14χρονη και έκανε ερωτική σχέση μαζί της – Κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων

Αίσθηση προκαλεί μία υπόθεση που χειρίζονται το τελευταίο διάστημα οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο μία 28χρονη σήμερα γυναίκα, η οποία φέρεται να σύναψε σχέση με ένα 15χρονο -σήμερα- κορίτσι για διάστημα επτά ετών. Η 28χρονη μάλιστα φέρεται να είχε ξεγελάσει την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως ένα 20χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διάστημα που είχαν σχέση, ήταν από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, όταν δηλαδή το κορίτσι ήταν 14 ετών. Όπως φαίνεται να προκύπτει από την προανάκριση, η 28χρονη αφού κατάφερε να παραπλανήσει το κορίτσι ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της και να συνάψουν σχέση, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Σε βάρος της 28χρονης, σύμφωνα με το thestival.gr, έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Την υπόθεση χειρίζονται αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.