Μαρία Καρυστιανού: «Το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς ή επιτροπές» – Οι νέες αναρτήσεις και η αναφορά στην αποχώρηση Κοκοτσάκη

Νέες αναρτήσεις έκανε η Μαρία Καρυστιανού μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου ε.α., Αθανάσιου Παπανικολάου από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού απάντησε στις αιχμές περί έλλειψης δημοκρατικών διαδικασιών, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι το κίνημα που ίδρυσε, «δεν ανήκει σε αρχηγούς ή επιτροπές αλλά σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και σε κάθε πολίτη που δεν θέλει να μείνει μόνο στη θέση του θεατή».

Αναφερόμενη στην αποχώρηση Κοκοτσάκη, υπογράμμισε πως «έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση, ενημέρωση ή συζήτηση». Σχολίασε μάλιστα πως η αποχώρησή του ήρθε την ίδια ημέρα με την ανάρτηση της επίσημης σελίδας του κινήματος.

Έστειλε το μήνυμα δε πως «οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς».

Ταυτόχρονα έγραψε πως στην ιστοσελίδα του κόμματος ξεκίνησαν να γράφονται μαζικά πολίτες και τις επόμενες ημέρες θα οριστεί το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος και τα λοιπά κεντρικά όργανα που θα δώσουν τις μάχες και θα οργανώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν με το πρώτο Συνέδριο του Κινήματος.

Οι αναρτήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

«Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα για τη Δημοκρατία. Σήμερα αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και άνοιξαν οι πόρτες του σε κάθε πολίτη. Από σήμερα ξεκίνησαν οι εγγραφές, και μαζί τους ξεκίνησε αυτό το μοναδικό, το ιστορικό που υποσχεθήκαμε από την πρώτη στιγμή: ένα κίνημα που το χτίζουν οι πολλοί, όχι οι λίγοι.

Γιατί αυτό το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς. Δεν ανήκει σε επιτροπές. Δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα. Ανήκει στον εργαζόμενο, στη μητέρα, στον νέο άνθρωπο, στον συνταξιούχο, σε κάθε πολίτη που αρνείται να είναι θεατής και επιλέγει να γίνει συμμέτοχος. Το καταστατικό μας και τα όργανά μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες, και μόνο από αυτούς, με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιπροσώπευση.

Ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς ημέρα, ο κ. Κοκοτσάκης χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση, δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρησής του, την οποία απέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια: οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς.

Το Κίνημά μας αριθμεί μόλις έναν μήνα ζωής. Τα όργανά του δεν νοείται να τα ορίσουν λίγοι· θα τα ορίσουν όλοι. Αυτή η διαδικασία δεν είναι υπόσχεση για το μέλλον, είναι έμπρακτη απόφαση. Και ένα αληθινά δημοκρατικό κίνημα αντιμετωπίζει τους πάντες ισότιμα: χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς προβάδισμα σε κανέναν.

Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και ευχόμαστε στον κ. Κοκοτσάκη καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας. Ελάτε να τη χτίσουμε μαζί».

«Η συγκρότηση του Κινήματος ξεκίνησε»

Σε άλλη ανάρτησή της τονίζει:

«Η συγκρότηση του Κινήματος μας ξεκίνησε! Στην ιστοσελίδα μας ήδη εγγράφονται ομαδικά οι πολίτες της χώρας.

Σας ευχαριστούμε για την τιμή και την εμπιστοσύνη! Άμεσα τις προσεχείς ημέρες ορίζεται το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος και τα λοιπά κεντρικά όργανα.

Τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη να δώσουν τις προσεχείς πολιτικές μάχες και να οργανώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν με το πρώτο Συνέδριο του Κινήματος».

Παπανικολάου: Διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες

Για την απόσυρση της στήριξής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε σήμερα, το πρωί (24/6) ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ «εγώ έστειλα βίντεο στήριξης με εθνικά θέματα θεωρώντας και προσδοκώντας σε αυτό που ξεκινούσε η κυρία Καρυστιανού. Στην πορεία, όμως, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που να ανταποκριθούν σε αυτά που πιστεύω».

Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου «ένα κίνημα έχει κάποια χαρακτηριστικά και είναι γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, διαδικασίες συλλογικές, διάλογος, δημοκρατική λειτουργία. Κανείς δεν τα έχει δει αυτά, ενδεχομένως να το έχει η κυρία Καρυστιανού στο μυαλό της να το κάνει σε 3-4 μήνες».

Αποκάλυψε ότι «πριν από τη διακήρυξη του κόμματος μιλήσαμε με την Μαρία Καρυστιανού. Κάποια στιγμή ρώτησα αν υπάρχει κάποια γραμμή για τα εθνικά και μου απάντησε “θα ενημερώσω”. Είδα 1-2-3 ότι δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση και έτσι αν ερχόμουν να μιλήσω σε κάποια εκπομπή και με ρωτούσαν δεν θα ήξερα τι να πω».

«Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί για το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική, περίμενα καρτερικά, δεν πήρα κάποια απάντηση. Τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως περίμενα γι’ αυτό ανακοίνωσα την αποχώρησή μου, δεν είναι κάτι προσωπικό» κατέληξε ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.