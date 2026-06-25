Βίντεο-σοκ: 26χρονος οδηγός παρέσυρε δύο γυναίκες σε διάβαση πεζών και τις εγκατέλειψε – Σκληρές εικόνες

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Δύο γυναίκες, στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους από πάρτι για την παρακολούθηση αγώνα του Μουντιάλ 2026.

Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα και τις εγκατέλειψε αιμόφυρτες στην άσφαλτο, παραδόθηκε στις αρχές τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου σοκ.

Φονική παράσυρση – Σκληρές εικόνες

Η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ισαμπέλ ΝτεΛοςΆνχελες Σαλγάδο Αγιάλα διέσχιζαν τη διασταύρωση της Park Avenue με την North 7th Street στο Νιούαρκ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Έσεξ.

Κάμερες ασφαλείας του δρόμου κατέγραψαν τη στιγμή που ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, πέρασε τη διασταύρωση αναπτύσσοντας ταχύτητα, χτυπώντας τις δύο γυναίκες και εκτινάσσοντάς τες στον αέρα, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το δίκτυο WABC.

Autoridades de New Jersey rastrean al conductor que arrolló y causó la muerte de dos mujeres ecuatorianas la noche del sábado 20 de junio en Newark, EE.UU. pic.twitter.com/zBYUYPFDql — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) June 24, 2026



Αυτόπτης μάρτυρας κατήγγειλε ότι ο Ζαπάτα-Βέρα πάτησε το γκάζι και διέσχισε τη διάβαση πεζών την ώρα που ο φωτεινός σηματοδότης βρισκόταν στη διαδικασία αλλαγής

Ο Μανουέλ Καντελάρια δήλωσε στο WABC: «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά όπως και να έχει, πάτησε το γκάζι και αυτό είναι που συνέβη».

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νιούαρκ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σε κατάσταση σοκ οι συγγενείς των θυμάτων

Οι οικογένειες των δύο γυναικών έχουν υποστεί βαρύ ψυχικό τραύμα από την ξαφνική απώλεια.

«Πρέπει να ζήσεις με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ελπίζω να βρεθεί το άτομο, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, είναι στη συνείδησή του», δήλωσε ο ξάδελφος της Μπελτράν, Τζέφρεϊ Τσακόν.

«Ο πατέρας μου προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του ενώ προσπαθεί να επικοινωνήσει με όλους στον Ισημερινό (Εκουαδόρ), τις αδελφές της, τον γιο της».

Βαρύτατες κατηγορίες

Ο Ζαπάτα-Βέρα, κάτοικος του Νιούαρκ, παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο του Σαββάτου.

Σε βάρος του ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις που περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού με όχημα , δύο κατηγορίες δεύτερου βαθμού για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε θάνατο, καθώς και δύο κατηγορίες τρίτου βαθμού για έκθεση τραυματισμένου θύματος σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών της κομητείας Έσεξ, ο 26χρονος κρατείται χωρίς δικαίωμα καταβολής εγγύησης.