Καλαμάτα: Ισόβια στον 36χρονο Ρουμάνο για τον θάνατο της 40χρονης σε ταράτσα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε χθες με ομόφωνη απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κυπαρισσίας ο 37χρονος Ρουμάνος που ευθύνεται για τον θάνατο σε ταράτσα πολυκατοικίας στην παραλία της Καλαμάτας μιας 40χρονης γυναίκας από τη Σπάρτη, πέρυσι τον Ιούλιο. Ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Η δίκη άρχισε και ολοκληρώθηκε χθες στην Κυπαρισσία, με τον κατηγορούμενο να παραδέχεται την ενοχή του, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε επίσης ποινές φυλάκισης, συνολικά περί τους 14 μήνες, για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, που μετατράπηκε από το δικαστήριο σε κλοπή, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Σε ταράτσα

Μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας χθες το πρωί αναρτήθηκαν πανό από τη Συλλογικότητα «Φεμινιστική Καλαμάτας», στο οποίο αναγραφόταν «Καμία άλλη δολοφονημένη» και από την Αυτοοργανώμενη Συνέλευση Κυπαρισσίας «Κατά Σαδδουκαίων», στο οποίο αναγραφόταν: «Η Πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει. Στο δρόμο – στη δουλειά Ποτέ Καμία Μόνη».

Στις 20 Ιουλίου, πέρυσι, μια 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε προχωρημένη αποσύνθεση στην ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή της παραλίας. Η σορός βρέθηκε έπειτα από έντονη δυσοσμία που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής, με τη γυναίκα να μη φέρει εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Στην τσάντα της βρέθηκαν χρησιμοποιημένη σύριγγα με υπολείμματα ηρωίνης, «φιξάκι» ηρωίνης, ενώ απουσίαζαν η ταυτότητα και το κινητό της τηλέφωνο.

Ο 37χρονος Ρουμάνος, πρώην σύντροφός της, ισχυρίσθηκε μετέπειτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tharrosnews.gr, ότι ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα για να κάνουν χρήση, αλλά η γυναίκα πέθανε κι αυτός την εγκατέλειψε. Ωστόσο, πήρε μαζί του τα πράγματά της και από το κινητό της έστελνε καθησυχαστικά μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της, μέχρι να καταφέρει να διαφύγει από τη χώρα, έχοντας μεταβεί πρώτα στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνελήφθη.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έμεινε στην ταράτσα της πολυκατοικίας επί οκτώ ολόκληρες ημέρες πριν ανακαλυφθεί τυχαία.

Προσποιούνταν

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει τότε στους αστυνομικούς, στις 9 Ιουλίου αποχώρησε από το ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, όπου παρακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης. Την επόμενη μέρα, η 40χρονη έφτασε στην Καλαμάτα από τη Σπάρτη με φιλική της παρέα. Το Σάββατο 12 Ιουλίου οι δύο τους κανόνισαν να συναντηθούν και εκείνη έμελλε να είναι η μοιραία μέρα. Ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, έκαναν χρήση ηρωίνης, την οποία είχε προμηθευτεί ο 37χρονος από την Αθήνα – περίπου 15 γραμμάρια.

Η δόση, όμως, προφανώς ήταν περισσότερη απ’ όση άντεχε ο οργανισμός της, με αποτέλεσμα να υποκύψει. Ο κατηγορούμενος, αντί να καλέσει βοήθεια, αφαίρεσε από την τσάντα του θύματος το κινητό τηλέφωνο και την ταυτότητα και έφυγε άμεσα από την Καλαμάτα.

Στην Αθήνα πούλησε το κινητό της, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα, αλλά κράτησε την κάρτα sim της σύνδεσης και έστελνε μηνύματα και φωτογραφίες στη μητέρα της 40χρονης, σε φίλες της, ακόμα και σε μια θεία της στην Αμερική.

Μετά την ανακάλυψη της σορού πέταξε την κάρτα sim.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024 η 40χρονη είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον ίδιο άνθρωπο, όταν είχε προσπαθήσει να την κάψει ζωντανή…