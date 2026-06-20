Μαρία Καρυστιανού: «Ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργεί ως φυλετική διάκριση»

«Η γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργεί ως φυλετική διάκριση», ήταν το σχόλιο της Μαρίας Καρυστιανού για τον όρο γυναικοκτονία, με αφορμή τις συζήτηση που έχει «ανοίξει» τις τελευταίες ημέρες μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Γρατσία.

«Από νομική πλευρά, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια είτε μιλάμε για γυναίκα είτε για παιδιά είτε για άντρες, είτε για Έλληνες είτε για ξένους, γι’ αυτό και η ανθρωποκτονία επισύρει τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση» ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό, βαθύ τραύμα, που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Από τη μία, κουβαλάμε την πατριαρχική δομή στην κοινωνία, με την κουλτούρα της ανδρικής υπεροχής, και από την άλλη η παρακμή της κοινωνίας, με την απλοποίηση της παιδείας, ξεκομμένη από τον πολιτισμό, την στοχοποίηση, την απουσία οράματος και ελπίδας, γεννά βία» πρόσθεσε.

Και τόνισε: «Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες, υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που ελπίζω να συμβεί σύντομα».

«Εάν νομοθετηθεί η γυναικοκτονία, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει στις ευαίσθητες ομάδες» ανέφερε ακόμη και επεσήμανε πως το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί συλλογικά και όχι εξειδικευμένα στις γυναίκες.

Ακόμη, δήλωσε πως η «Ελπίδα για Δημοκρατία» θα προχωρήσει σε ανακοίνωση θέσεων, με σκοπό την πρόληψη του ζητήματος, με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής.