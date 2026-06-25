Θρίλερ σε πτήση από Κύπρο για Μάντσεστερ: Επιβάτης σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από άγριο επεισόδιο – Τον ακινητοποίησαν στον αέρα

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Σε κατάσταση απόλυτου τρόμου βρέθηκαν οι επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ, όταν ένας άνδρας εκδήλωσε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Έπειτα από ένα βίαιο επεισόδιο, ο επιβάτης ακινητοποιήθηκε, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και οι αστυνομικοί να του κάνουν ΚΑΡΠΑ αμέσως μετά την προσγείωση.

‘Disruptive’ man restrained on Jet 2 Cyrprus flight now critically illhttps://t.co/t2HnecPz9k — The Daily Record (@Daily_Record) June 24, 2026

Αλκοόλ, καβγάς και άγρια επίθεση στον αέρα

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της πεντάωρης πτήσης LS966.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος μαζί με την κοπέλα του.

Επιβάτες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε μια έντολη λογομαχία με τη σύντροφό του, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα της καμπίνας να τη μετακινήσει σε άλλη θέση.

Η συμπεριφορά του όμως κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

Ξεκίνησε να περπατά νευρικά στον διάδρομο, να χτυπά τα ντουλάπια των χειραποσκευών και να φωνάζει σε άλλους ταξιδιώτες.

Ένας επιβάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

«Μέχρι τη στιγμή που πετούσαμε πάνω από τη Γερμανία, κάποιος τύπος τον κοίταξε στα μάτια, και ο άνδρας που περπατούσε πάνω-κάτω στον διάδρομο του έριξε κουτουλιά. Ακινητοποιήθηκε, και η αεροσυνοδός είχε πανικοβληθεί. Ρώτησε αν υπήρχαν γεροδεμένα παιδιά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, καθώς δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν κάτω. Περίπου τρεις ή τέσσερις επιβάτες τον είχαν καθηλώσει».

«Προσγειωθήκαμε στο Μάντσεστερ, επικράτησε σιωπή, φώναζε σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και μετά σώπασε», πρόσθεσε.

Πανικός και ΚΑΡΠΑ μετά την προσγείωση

Η ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης ήταν εκρηκτική. Ο μάρτυρας, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, και ταξίδευε με τη σύντροφο και την κόρη του, περιέγραψε τον τρόμο που επικράτησε στην καμπίνα του αεροσκάφους.

«Υπήρχε πανικός, δεν ξέρεις τι μπορεί να επιχειρήσει να κάνει κάποιος μέσα σε ένα αεροπλάνο. Η κόρη μου ήταν μαζί μας. Αρχισε να πανικοβάλλεται και να αναστατώνεται με όλο αυτό. Υπήρχαν επίσης μερικά παιδιά που πανικοβλήθηκαν στο αεροπλάνο, και οι αεροσυνοδοί έκλαιγαν».

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μάντσεστερ στις 2:25 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Μόλις το αεροπλάνο τροχοδρόμησε, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν αμέσως και έσπευσαν στο πίσω μέρος της καμπίνας, όπου ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ ζήτησαν και απινιδωτή.

A Jet2 passenger is critically ill after being restrained on flight LS966 Larnaca ↔ Manchester. Police found him unresponsive at 2:25 AM Monday, performing CPR. Greater Manchester… Full story ⟶ https://t.co/HFH7EitjtR

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«Όταν προσγειωθήκαμε, η αστυνομία εισέβαλε στην πτήση, έτρεξαν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, έκλεισαν την κουρτίνα και μπορούσαμε να τους δούμε να κάνουν ΚΑΡΠΑ», ανέφερε ο μάρτυρας.

«Ένας από τους αστυνομικούς πέρασε τρέχοντας κρατώντας έναν απινιδωτή και ένας άλλος αξιωματικός έτρεξε με μια ιατρική τσάντα. Δεν άφησαν κανέναν να κατέβει από το αεροπλάνο για μια ώρα, μέχρι που μας μετέφεραν όλους εσπευσμένα με λεωφορεία σε μια ερημική αίθουσα και δεν μας άφηναν να φύγουμε χωρίς να δώσουμε κατάθεση».

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε το συμβάν και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, καθώς ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία Jet2 εξέδωσε σύντομη ανακοίνωση μέσω εκπροσώπου της, όπου ανέφερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πτήση LS966 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ ζήτησε προσγείωση κατά προτεραιότητα (Δευτέρα 22 Ιουνίου), λόγω περιστατικού με παραβατικό επιβάτη. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, θα ήταν ακατάλληλο για εμάς να προβούμε σε οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από: Daily Mail