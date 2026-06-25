Κρήτη: «Έπεσαν» μπαλωθιές σε γλέντι για τη γιορτή του Κλήδονα – Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και μέλη της οικογένειάς του

Από μια παραδοσιακή γιορτή σε αστυνομική υπόθεση εξελίχθηκε η εκδήλωση του Κλήδονα σε χωριό του δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη όταν άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα προκάλεσαν αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, neakriti.gr, συνελήφθη ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό των πυροβολισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του γλεντιού στην πλατεία του χωριού, όπου βρίσκονταν δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες από το Ηράκλειο και τις γύρω περιοχές.

Το συμβάν προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να διακοπεί άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 25χρονου προέδρου – 4 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του 25χρονου προέδρου, οι αστυνομικοί εντόπισαν φυσίγγια και διάφορα είδη οπλισμού, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση της δικογραφίας.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας – οι γονείς του και τα δύο αδέλφια του – στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον με ιδιαίτερη βαρύτητα από τις Αρχές, καθώς η νομοθεσία για άσκοπους πυροβολισμούς και παράνομη οπλοχρησία προβλέπει αυστηρές ποινές.