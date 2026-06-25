Τηλεθέαση (24/6): Ποδόσφαιρο και σειρές στην κορυφή – Αναλυτικά τα νούμερα

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Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το ενδιαφέρον στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2 με 18,2%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 16,6% και 15,3% αντίστοιχα.

Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 26,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 17,7%, ενώ η τριάδα συμπληρώθηκε από το «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega με 16,8%.

Το «MasterChef 10» κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό (12,5%), ενώ οι σειρές «Grand Hotel» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» διατήρησαν αξιόλογες επιδόσεις και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ) 18.2% 2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16.6% 3 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς 15.3% 4 STAR MasterChef 10 12.5% 5 ALPHA Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 9.4% 6 ANT1 Grand Hotel 9.2% 7 Mega Μια Νύχτα Μόνο 8.8% 8 ANT1 Σούπερ Ήρωες 8.8% 9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 5.5% 10 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 5.0% 11 ERT1 Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ) 2.7%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)