Τηλεθέαση (24/6): Ποδόσφαιρο και σειρές στην κορυφή – Αναλυτικά τα νούμερα

Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το ενδιαφέρον στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2 με 18,2%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 16,6% και 15,3% αντίστοιχα.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 26,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 17,7%, ενώ η τριάδα συμπληρώθηκε από το «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega με 16,8%.
Το «MasterChef 10» κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό (12,5%), ενώ οι σειρές «Grand Hotel» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» διατήρησαν αξιόλογες επιδόσεις και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ)
|18.2%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|16.6%
|3
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς
|15.3%
|4
|STAR
|MasterChef 10
|12.5%
|5
|ALPHA
|Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
|9.4%
|6
|ANT1
|Grand Hotel
|9.2%
|7
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|8.8%
|8
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|8.8%
|9
|ANT1
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|5.5%
|10
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|5.0%
|11
|ERT1
|Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ)
|2.7%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς
|26.8%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|17.7%
|3
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|16.8%
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|15.7%
|5
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ)
|15.4%
|6
|ALPHA
|Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
|11.2%
|7
|STAR
|MasterChef 10
|10.4%
|8
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|7.8%
|9
|ANT1
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|6.6%
|10
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|4.4%
|11
|ERT1
|Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ)
|2.9%