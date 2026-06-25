Τηλεθέαση (24/6): Ποδόσφαιρο και σειρές στην κορυφή – Αναλυτικά τα νούμερα

Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη της 24ης Ιουνίου 2026 κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2, ενώ στο σύνολο κοινού την πρωτιά κατέκτησε η σειρά του Alpha «Να Μ’ Αγαπάς». Αξιόλογες επιδόσεις κατέγραψαν επίσης οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Μια Νύχτα Μόνο», καθώς και το «MasterChef 10».

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην prime time ζώνη, το ενδιαφέρον στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2 με 18,2%.
  • Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 26,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 17,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό, ακολούθησαν οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 16,6% και 15,3% αντίστοιχα, ενώ το «MasterChef 10» κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά (12,5%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το ενδιαφέρον στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ελβετία – Καναδάς στην ΕΡΤ2 με 18,2%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha με 16,6% και 15,3% αντίστοιχα.

Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 26,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 17,7%, ενώ η τριάδα συμπληρώθηκε από το «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega με 16,8%.

Το «MasterChef 10» κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό (12,5%), ενώ οι σειρές «Grand Hotel» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» διατήρησαν αξιόλογες επιδόσεις και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ) 18.2%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16.6%
3 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς 15.3%
4 STAR MasterChef 10 12.5%
5 ALPHA Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 9.4%
6 ANT1 Grand Hotel 9.2%
7 Mega Μια Νύχτα Μόνο 8.8%
8 ANT1 Σούπερ Ήρωες 8.8%
9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 5.5%
10 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 5.0%
11 ERT1 Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ) 2.7%

 

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς 26.8%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 17.7%
3 Mega Μια Νύχτα Μόνο 16.8%
4 ANT1 Grand Hotel 15.7%
5 ERT2 Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Καναδάς (Ζ) 15.4%
6 ALPHA Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 11.2%
7 STAR MasterChef 10 10.4%
8 ANT1 Σούπερ Ήρωες 7.8%
9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 6.6%
10 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 4.4%
11 ERT1 Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ (Ζ) 2.9%
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