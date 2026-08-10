Από τους Φαραώ στους Έλληνες: Το Κομ ελ-Χιλγκάν αποκαλύπτει 3.000 χρόνια θαμμένης ιστορίας

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αίγυπτο πέτυχε πρόσφατα ένα ακόμα σπουδαίο ορόσημο, αποκαλύπτοντας έναν θησαυρό ιστορικών πληροφοριών. Τα νέα ευρήματα προσφέρουν μια μοναδική ματιά στη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής του Δέλτα του Νείλου, συνδέοντας διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Πρόσφατη έρευνα έφερε στο φως μια διπλή ανακάλυψη που συνδυάζει τον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών της αρχαιότητας.

Συγκεκριμένα, η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στην αρχαιολογική περιοχή Κομ ελ-Χιλγκάν του Κυβερνείου της Ντακάχλια, μια νεκρόπολη η οποία χρονολογείται από την Προδυναστική Περίοδο και η χρήση της συνεχίστηκε έως την Ελληνική και τη Ρωμαϊκή Εποχή, μαζί με μια οικιστική περιοχή που ανάγεται στη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο.

Αυτή η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για την πολιτισμική εξέλιξη και τα πρότυπα κατοίκησης στην περιοχή του ανατολικού Δέλτα κατά τη διάρκεια αρκετών χιλιετιών.

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Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάθι, επαίνεσε το έργο της αποστολής και τόνισε ότι αυτή η ανακάλυψη αποτελεί μια σημαντική επιστημονική προσθήκη, καθώς συμβάλλει στην εμβάθυνση των γνώσεων για την ιστορία του Δέλτα και την πολιτισμική του εξέλιξη.

Ο Φάθι υπογράμμισε επίσης την τεχνική κατάρτιση και την αποδεδειγμένη εμπειρία των Αιγυπτίων αρχαιολόγων, οι οποίοι συνεχίζουν να σημειώνουν αξιοσημείωτα επιτεύγματα με ένα εξολοκλήρου εγχώριο εργατικό δυναμικό, στηρίζοντας έτσι τη στρατηγική του υπουργείου που στοχεύει στην ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλομορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, σημείωσε ότι αυτή η ανακάλυψη υπογραμμίζει την αρχαιολογική σημασία του Κομ ελ-Χιλγκάν ως μιας από τις πιο πολλά υποσχόμενες τοποθεσίες στο ανατολικό Δέλτα, καθώς προσφέρει μια συνεχή καταγραφή της εξέλιξης των προτύπων κατοίκησης, των ταφικών πρακτικών και της αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων κοινοτήτων με το φυσικό περιβάλλον από τους προϊστορικούς χρόνους έως τις ελληνορωμαϊκές περιόδους.

Ο Ελ-Λέιθι πρόσθεσε ότι οι ανασκαφικές εργασίες στην τοποθεσία συνεχίζονται και ότι παρέχεται όλη η απαραίτητη υποστήριξη στην αποστολή, προκειμένου να έρθουν στο φως νέα δεδομένα που παραμένουν ακόμη κρυμμένα.

Ο επικεφαλής του τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Συμβουλίου, Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντέι, εξήγησε ότι οι παλαιότερες τεκμηριωμένες ενδείξεις στην τοποθεσία αντιστοιχούν στον πολιτισμό της Κάτω Αιγύπτου, γνωστό ως Μπούτο Ι και Μπούτο ΙΙ, ο οποίος χρονολογείται στο πρώτο μισό της τέταρτης χιλιετίας π.Χ.

Σε αυτό το στρωματογραφικό επίπεδο εντοπίστηκε μια ομάδα τάφων που αποτελείται από απλούς, ελλειπτικούς λάκκους, σκαμμένους μέσα στο αμμώδες στρώμα.

Οι τάφοι περιείχαν ταφές διευθετημένες σε διάφορες ταφικές στάσεις, γεγονός που υποδηλώνει διαφορές στα ταφικά έθιμα κατά τη διάρκεια αυτής της πρώιμης φάσης.

Αυτοί οι τάφοι χαρακτηρίζονται από την απλότητα των κτερισμάτων τους, τα οποία περιορίζονται σε μικρά, χειροποίητα πήλινα αγγεία και ορισμένα μαλάκια, ενώ η πυκνότητα των ταφών υποδηλώνει την ύπαρξη ενός σημαντικού πληθυσμιακού κέντρου στην τοποθεσία κατά την αρχική αυτή περίοδο.

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Ο Αμπντέλ Μπαντέι ανέφερε επίσης ότι η αποστολή έχει ανασκάψει μια οικιστική περιοχή και μια ομάδα ταφών που αποδίδονται στη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο, με συνέχεια και κατά το Νέο Βασίλειο.

Σε αυτή την περιοχή ήρθαν στο φως κατάλοιπα κατασκευών από πλίνθους, σιλό αποθήκευσης σιτηρών, φούρνοι και εστίες, στοιχεία που καθιστούν εφικτή την ανασύνθεση πτυχών της καθημερινής ζωής και των οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της τοποθεσίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Έχουν επίσης τεκμηριωθεί αρκετοί καμπυλωτοί τοίχοι με κυματοειδή διάταξη, οι οποίοι περιέβαλλαν τα οικιστικά και ταφικά κτίρια, ένα αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό που διαδόθηκε από το Μέσο έως το Νέο Βασίλειο.

Οι εργασίες απέδωσαν επίσης μια ποικίλη συλλογή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών κομματιών, λίθινων εργαλείων και άφθονων σκελετικών υπολειμμάτων ψαριών, πτηνών και θηλαστικών, η μελέτη των οποίων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού κατά τη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο.

Ο επικεφαλής του τομέα Αρχαιοτήτων της Κάτω Αιγύπτου, Χισάμ Χουσεΐν, διευκρίνισε ότι η αποστολή κατέγραψε αξιοσημείωτα επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης ενός τάφου κατασκευασμένου από πλίνθους που χρονολογείται στις απαρχές της 18ης Δυναστείας, ο οποίος περιείχε διάφορα πήλινα αγγεία και χάλκινα εργαλεία.

Ανακαλύφθηκαν επίσης τα θεμέλια ενός κτιρίου με παχείς πλίνθινους τοίχους, στο δάπεδο του οποίου εμφανίστηκαν θραύσματα κεραμικής και λίθινα αντικείμενα, γεγονός που επιτρέπει την απόδοση της δομής στις απαρχές του Νέου Βασιλείου.

Όσον αφορά την Πτολεμαϊκή περίοδο, οι ανασκαφές έφεραν στο φως αρκετούς απλούς ταφικούς λάκκους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο τάφος ενός παιδιού που είχε τοποθετηθεί μέσα σε δύο αμφορείς οι οποίοι επαναχρησιμοποιήθηκαν ως ταφικό δοχείο. Πρόκειται για μια πρακτική που μαρτυρείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και προσφέρει νέα στοιχεία για τη συνεχή κατοίκηση της τοποθεσίας κατά τις διάφορες ιστορικές φάσεις.

Η προκαταρκτική ανάλυση των τάφων που αντιστοιχούν από τη 15η έως τη 17η Δυναστεία και τις απαρχές του Νέου Βασιλείου επιβεβαιώνει την κατοίκηση της περιοχής κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Υξώς, δεδομένης της εγγύτητάς της με την πρωτεύουσα αυτών των ηγεμόνων, την Άβαρη, στο ανατολικό Δέλτα.

Οι ταφές παρουσιάζουν ποικίλους τύπους, από μασταμπάδες μέχρι κατασκευές με γείσα, και οι αρχικές μελέτες αποκαλύπτουν έντονη ετερογένεια στις στάσεις του σώματος, στις ηλικιακές ομάδες που εκπροσωπούνται, καθώς και στις τελετουργικές πρακτικές.

Τα συνοδευτικά κτερίσματα περιλαμβάνουν κοσμήματα, φυλακτά, σκαραβαίους, εργαλεία και χάλκινα όπλα, καθώς και κεραμικά και αγγεία του τύπου που είναι γνωστός ως «Τελ ελ-Γιαχουντιέ», ο οποίος αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικούς δείκτες εκείνης της περιόδου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων επέμεινε ότι αυτό το σύνολο στοιχείων, το οποίο εκτείνεται από την Προδυναστική Περίοδο έως τη Ρωμαϊκή Εποχή, καθιστά το Κομ ελ-Χιλγκάν σημείο αναφοράς για τη μελέτη της ανθρώπινης κατοίκησης στο ανατολικό Δέλτα και για την κατανόηση των πολιτισμικών μετασχηματισμών που συνέβησαν σε μια περιοχή η οποία λειτούργησε ως σταυροδρόμι ανάμεσα στην Κοιλάδα του Νείλου και τις διαδρομές της ανατολικής Μεσογείου.

Η τεκμηριωμένη στρωματογραφική διαδοχή, με τις φάσεις της ταφικής και οικιστικής της χρήσης, επιτρέπει στους ερευνητές να ιχνηλατήσουν μια σχεδόν αδιάλειπτη χρονολογική γραμμή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή την τοποθεσία, διευκολύνοντας τη σύγκριση με άλλες σύγχρονες θέσεις και την επαναξιολόγηση των τρεχουσών υποθέσεων σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμών και τις οικονομικές ανταλλαγές στην περιοχή.

Το έργο της αιγυπτιακής αποστολής, το οποίο υλοποιήθηκε υπό την άμεση επίβλεψη του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, απέδειξε τις τεχνικές ικανότητες των τοπικών αρχαιολόγων να αναλαμβάνουν έργα μεγάλης κλίμακας με αποτελέσματα διεθνούς σημασίας.

Ο συνδυασμός μιας νεκρόπολης και μιας οικιστικής περιοχής στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, μαζί με τη μακρά διαχρονική διάρκεια της κατοίκησής του, προσδίδει στο Κομ ελ-Χιλγκάν εξαιρετική αξία για την κατανόηση των στρατηγικών προσαρμογής στο περιβάλλον και των ταφικών δοξασιών για διάστημα μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων ετών.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ανασκαφές θα συνεχιστούν κατά τις επόμενες ανασκαφικές περιόδους, με στόχο την επέκταση της εξερευνημένης περιοχής και την εξαγωγή νέων δεδομένων που θα καταστήσουν εφικτή την αποσαφήνιση ή την επιβεβαίωση των τρεχουσών υποθέσεων σχετικά με την ιστορική διαδοχή στο ανατολικό Δέλτα.

Στο μεταξύ, το υλικό που εντοπίστηκε θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εργαστηριακές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων μελετών φυσικής ανθρωπολογίας, αρχαιοζωολογίας και αρχαιοβοτανικής, οι οποίες θα συμπληρώσουν τις πληροφορίες πλαισίου που αποκτήθηκαν στο πεδίο και θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης και τα ταφικά έθιμα των πληθυσμών που κατοίκησαν σε αυτή τη γωνιά της Αιγύπτου για χιλιετίες.