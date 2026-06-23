Εκπληκτική ανακάλυψη στην Αδριανούπολη: Βρέθηκε σπάνιος τάφος-πίθος 1.750 ετών

Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη στην αρχαία πόλη της Αδριανούπολης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής. Για πρώτη φορά, οι ερευνητές εντόπισαν έναν εντυπωσιακό τάφο-πίθο, ο οποίος χρονολογείται πριν από 1.750 χρόνια.

Το εύρημα αυτό προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το παρελθόν και αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη ταφή αυτού του είδους στην ευρύτερη περιφέρεια.

Από τη Χαλκολιθική εποχή στο Βυζάντιο: Οι ανασκαφές που αλλάζουν τον χάρτη

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών ανασκαφής και αποκατάστασης στην αρχαία πόλη του Εσκίπαζαρ.

Οι ανασκαφές στην Αδριανούπολη, η οποία κατοικήθηκε από την Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο έως τη Ρωμαϊκή και την Πρώιμη Βυζαντινή εποχή, πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δρ. Ερσίν Τσελίκμπας από το Πανεπιστήμιο του Καραμπύκ.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη της Αδριανούπολης, στο Καραμπύκ, έφεραν στο φως έναν σπάνιο τάφο-πίθο ηλικίας 1.750 ετών, μια ταφή μέσα σε μεγάλο κεραμικό αγγείο, που ενδέχεται να αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα του είδους του στην εσωτερική περιοχή της δυτικής Μαύρης Θάλασσας.

Ένας τάφος της ρωμαϊκής περιόδου με κτερίσματα

Στο εσωτερικό του πίθου, η ανασκαφική ομάδα εντόπισε έναν σκελετό μαζί με αρκετά κτερίσματα. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν επτά κεραμικά αγγεία, ένα λυχνάρι, ένα νόμισμα, ένα μαχαίρι και δύο οστέινες φουρκέτες μαλλιών.

Για τον καθηγητή δρα Τσελίκμπας, η σημασία της ανακάλυψης έγκειται κυρίως στην ίδια τη μορφή της ταφής. Ο ίδιος δήλωσε ότι κανένας τάφος-πίθος δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν σε έρευνες ή ανασκαφές στα εσωτερικά τμήματα της περιοχής της δυτικής Μαύρης Θάλασσας.

Αυτό καθιστά τον τάφο της Αδριανούπολης ιδιαίτερα πολύτιμο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τοπικές κοινότητες έθαβαν τους νεκρούς τους κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ένα νόμισμα του Πρόβου δείχνει τα τέλη του 3ου αιώνα

Ένα από τα πιο χρήσιμα ευρήματα του τάφου είναι ένα νόμισμα που εκδόθηκε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου, ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 276 και 282 μ.Χ.

Σύμφωνα με τον Τσελίκμπας, το νόμισμα υποδηλώνει ότι η ταφή πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Τα κτερίσματα προσφέρουν επίσης στοιχεία για τον υλικό πολιτισμό της περιόδου.

Ανάμεσα στα αγγεία, η ομάδα αναγνώρισε δείγματα Ποντιακής Σφραγιδωτής κεραμικής (Pontic Sigillata), ενός είδους λεπτής κεραμικής που σχετίζεται με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Παρόμοια κεραμική έχει εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές της Αδριανούπολης κατά τη διάρκεια προηγούμενων ανασκαφών.

Οστέινες φουρκέτες μπορεί να υποδεικνύουν γυναικεία ταφή

Οι δύο οστέινες φουρκέτες μαλλιών που βρέθηκαν στο εσωτερικό του πίθου έχουν αυξήσει την πιθανότητα το θαμμένο άτομο να ήταν γυναίκα. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κατάλοιπα και τα αντικείμενα προτού καταλήξουν σε πιο βέβαια συμπεράσματα.

Ο Τσελίκμπας δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά για την Αδριανούπολη, καθώς προσθέτουν νέα στοιχεία για τις ταφικές παραδόσεις και την κουλτούρα της πόλης γύρω από τον θάνατο.

Τα αντικείμενα αναμένεται να καταγραφούν ως επίσημα αρχαιολογικά ευρήματα επιπέδου απογραφής (inventory-level).

Η Αδριανούπολη έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ανασκαφικούς χώρους στο Καραμπύκ, ιδιαίτερα για τα κατάλοιπα της Ρωμαϊκής και της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου. Ο νεοανακαλυφθείς τάφος-πίθος προσθέτει τώρα ένα σπάνιο ταφικό εύρημα στο αρχαιολογικό αρχείο της πόλης.