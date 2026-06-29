Πύργος: Θύμα απάτης 88χρονη από δήθεν λογίστρια – Της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα

Μια 88χρονη στον Πύργο έπεσε θύμα απάτης, παραδίδοντας 20.000 ευρώ και κοσμήματα σε έναν άνδρα, αφού μια γυναίκα προσποιήθηκε τη λογίστριά της και την έπεισε ότι κινδύνευαν να κατασχεθούν. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου μέσα σε λίγα 24ωρα, μετά από παρόμοια περίπτωση στην Ηγουμενίτσα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Πύργο, μία 88χρονη έπεσε θύμα απάτης, με τους κακοποιούς να της αποσπούν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.
  • Η ηλικιωμένη δέχτηκε κλήση από γυναίκα που προσποιήθηκε τη λογίστριά της, ζητώντας της να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα για να μην κατασχεθούν.
  • Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου σε λίγα 24ωρα, καθώς στην Ηγουμενίτσα μία 85χρονη εξαπατήθηκε με παρόμοιο τρόπο.

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Άλλη μία περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου καταγγέλθηκε στην αστυνομία, αυτή τη φορά στον Πύργο, όπου οι κακοποιοί απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα από μία 88χρονη.

Η ηλικιωμένη δέχτηκε κλήση από μία γυναίκα, η οποία προσποιήθηκε τη λογίστριά της και της ζήτησε να παραδώσει όσα χρήματα και κοσμήματα, γιατί, αλλιώς, όπως της είπε, θα κατασχεθούν. Η γυναίκα απασχολούσε για σχεδόν δύο ώρες την ηλικιωμένη, προκειμένου να την πείσει και να αποτρέψει τυχόν επικοινωνία της με δικούς της ανθρώπους.

Δυστυχώς, η 88χρονη πείστηκε από τους ισχυρισμούς της γυναίκας, συγκέντρωσε το ποσό των 20.000 ευρώ και τα κοσμήματά της και τα κατέβασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, παραδίδοντάς τα σε έναν άνδρα, ο οποίος έγινε «καπνός».

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, ήταν ήδη αργά, αφού ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Η 88χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, που πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου, σε λίγα μόλις 24ωρα.

Στην Ηγουμενίτσα μία 85χρονη παρέδωσε 180.000 ευρώ σε έναν άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή της και την εξαπάτησε επικαλούμενος αλλαγή νομίσματος.

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