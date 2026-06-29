Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Ανάλγητοι, ψέματα λένε και οι δύο – Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί»

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη για την φρικτή κακοποίηση και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, στην Κρήτη.

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την συγκλονιστική υπόθεση εισέρχεται στην τελική ευθεία μετά και τις απολογίες της 26χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου της.

«Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι»

Ύστερα από διακοπή μισής ώρας, η εισαγγελέας άρχισε την αγόρευσή της, προχωρώντας σε αναλυτική αναδρομή στο χρονικό της υπόθεσης από τη στιγμή που η 26χρονη εγκαταστάθηκε στην Κρήτη μαζί με τον μικρό Άγγελο. Η εισαγγελέας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα που αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας, η καθημερινότητά τους χαρακτηριζόταν από σοβαρά προβλήματα και συνθήκες διαβίωσης που δεν κάλυπταν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε, ότι δεν διέθεταν ούτε πάνες για τον 3χρονο.

Επισήμανε ακόμη ότι, κατά το διάστημα της συμβίωσης του ζευγαριού στο Ηράκλειο, κανείς από τους δύο δεν εργαζόταν, ενώ αναφέρθηκε και στις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο. Όπως τόνισε, μόνο ένας μάρτυρας παρέμεινε απολύτως συνεπής σε όσα είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Πρόκειται για γείτονα του ζευγαριού, ο οποίος, όπως υπενθύμισε, είχε περιγράψει τον 44χρονο ως άνθρωπο που «έχει τσακωθεί με την αλήθεια», χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη «μανιακό ψεύτη» και «κλέφτη», ενώ είχε αναφέρει ότι «δεν τον είχε κανείς σε υπόληψη».

Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. «Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι. Και ας μη βρήκε κανένας το θάρρος να μας πει τι έγινε και του έκοψαν βίαια τη ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικεία του».

Οι κακώσεις δεν μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένα περιστατικά ή ατυχήματα, ανέφερε και πρόσθεσε: «Είναι πάρα πολλές οι βλάβες. Είναι συστηματικές, είναι βλάβες μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου στο 3χρονο παιδάκι, σε βάθος δύο μηνών».

Υπογράμμισε ότι ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό αυτό που εκτυλίχθηκε το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου. «Αυτό αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι, σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Αυτός ήταν ο μηχανισμός θανάτου», είπε.

Η εισαγγελέας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, τραυματισμοί τέτοιας βαρύτητας απαντώνται συνήθως σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. «Ειπώθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός 3χρονου παιδιού», σημείωσε.

«Λένε ψέματα και οι δύο»

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας ήταν κατηγορηματική ότι οι δύο κατηγορούμενοι ψεύδονται. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε. «Και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας», πρόσθεσε.

«Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι. Έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών αρχίζουν να καταστρέφουν σιγά-σιγά το παιδί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η εισαγγελέας, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. «Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ο ένας δεν γνωρίζει τι γίνεται στο σπίτι του, η άλλη δεν ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Σε ποιο μυαλό χωρούν αυτά;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη ειδικότερα στη μητέρα του παιδιού, υποστήριξε ότι δεν επέδειξε κανέναν δισταγμό απέναντι στην κακοποίηση του ίδιου της του παιδιού, ενώ χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

«Η μητέρα δεν είχε κανέναν δισταγμό για τον βασανισμό του παιδιού της», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, «προφανώς και κάπνιζε και εκείνη, προφανώς προκάλεσε και αυτή εγκαύματα» στο σώμα του Άγγελου. «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε, δε, σε μαρτυρία από την οποία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρώμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.

Η εισαγγελέας προειδοποίησε ότι δεν συντρέχει λόγος επίκλησης μειωμένου ή ανύπαρκτου καταλογισμού. «Μην έρθει η υπεράσπιση να ζητήσει ακαταλόγιστο, ούτε μειωμένο καταλογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να κηρυχτούν ένοχοι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά»

Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι η 26χρονη μητέρα είχε πλήρη επίγνωση των όσων συνέβαιναν στο παιδί της και της οδύνης που βίωνε. «Και η μαμά μπορεί να βλάπτει τον μικρό Άγγελο και φυσικά το κάνει. Μας νοιάζει ότι κατανοεί πως ένα παιδί υποφέρει και υποφέρει από πράξεις βίας», τόνισε.

Αναφερόμενη στον 44χρονο συγκατηγορούμενο, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. «Ο 44χρονος δεν θέλει να μας τα πει για τους δικούς του λόγους», είπε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι και για την πράξη της πρόκλησης μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του 3χρονου Άγγελου, που υπέφερε.

Επανέλαβε ότι «ψεύδονται οι κατηγορούμενοι» και τόνισε πως «η μετάθεση της ευθύνης το μόνο που αποπνέει είναι η ενοχή του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι αλληλοκατηγορίες τους δεν αναιρούν αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν την ευθύνη τους για όσα συνέβησαν στον 3χρονο Άγγελο.

«Ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε»

Ολοκληρώνοντας την πρότασή της, ζήτησε από το δικαστήριο την παραδειγματική τιμωρία και των δύο ενώ αναφερόμενη στη στάση της μητέρας του Άγγελου, η εισαγγελέας σχολίασε τους ισχυρισμούς της ότι επιθυμεί να αποφυλακιστεί για να συναντήσει το παιδί της, παρά το γεγονός ότι εκείνο έχει χάσει τη ζωή του.

«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι θέλει να βγει από τη φυλακή και να συναντήσει τον Άγγελο, δήθεν ότι είναι ζωντανός. Όμως να είναι σίγουρη ότι ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε», τόνισε ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της.

Ολόκληρη η απολογία του 44χρονου

Νωρίτερα, ενώπιον του δικαστηρίου απολογήθηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού.

Η απολογία του ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, καθώς ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Εκείνη την ημέρα απολογήθηκαν η 26χρονη μητέρα του Άγγελου και ο βιολογικός πατέρας, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Στην αρχή της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τη γειτονιά, λέγοντας ότι είχε «καλές σχέσεις» με τους περισσότερους, αν και, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ένα-δύο άτομα που ήταν «παράξενα» απέναντί του, εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδελφό του.

Όπως είπε, η 26χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει, ήταν παρών ο πατέρας της 26χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο 44χρονος υποστήριξε: «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού, λέγοντας: «Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».

Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα. «Όταν τον είδα είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την 26χρονη, ο κατηγορούμενος είπε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, την οποία στη συνέχεια πήρε πίσω. Όπως υποστήριξε, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Άγγελου της ζήτησε να χωρίσουν. Ανέφερε ακόμη ότι τότε εκείνη τηλεφώνησε στον πατέρα της και του ζήτησε 100 ευρώ για να φύγει, επειδή, όπως είπε, δεν ήθελε να πάρει χρήματα από τον ίδιο. Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο πατέρας της φέρεται να της απάντησε: «Αν χωρίσεις με τον Χρήστο, να μείνεις σε παγκάκια».

Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού», είπε στην απολογία του.

«Δεν χτύπησα τον Άγγελο»

Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει το παιδί. «Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, «τρελάθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού… σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.

Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε δει ποτέ όλα τα τραύματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού. Υποστήριξε ότι μία φορά ο Άγγελος είχε μαγκώσει το δάχτυλό του στην πόρτα και ο ίδιος πρότεινε να πάνε σε γιατρό, όμως, όπως είπε, η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε βιβλιάριο.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίστηκε ότι η 26χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι με το παιδί μου».

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε υποψίες πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί, αν και, όπως είπε, δεν το έκανε ποτέ μπροστά του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει. Μπροστά μου όμως δεν το χτυπούσε ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε τραβήξει ένα βίντεο όπου καταγραφόταν το παιδί με μελανιές και πως είχε προειδοποιήσει τη μητέρα ότι, αν το ξαναχτυπούσε, θα την κατήγγελλε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τον απείλησε ότι, αν απευθυνόταν στις αρχές, θα τον κατηγορούσε για βιασμό.

«Ο Άγγελος είχε δεθεί πολύ μαζί μου – Και αυτό το ζήλευε η μητέρα του»

Ο 44χρονος υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα τού είχε ομολογήσει πως χτύπησε το παιδί, επειδή, όπως είπε, εκείνο την έβριζε. Κατά τον ίδιο, η 26χρονη τού είχε πει ότι δεν θα το ξαναχτυπούσε και του το είχε ορκιστεί.

Ανέφερε επίσης ότι είδε στο κινητό της φωτογραφίες από τραύματα του παιδιού και όταν τη ρώτησε τι ήταν, εκείνη απάντησε: «Από τον αλήτη», εννοώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, τον βιολογικό πατέρα.

«Πήγα στην κουζίνα να του κάνω γάλα. Και ακούω ένα ντουκ στο τραπεζάκι. Τρέχω και βλέπω το παιδί κάτω. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Το έβαλα στον καναπέ για να συνέλθει και μόλις άνοιξε τα μάτια με είπε μπαμπά», ανέφερε ο 44χρονος, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια ήρθε μία γειτόνισσα και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

«Την είχα δει να πιάνει το παιδί από τα χέρια και να το ταρακουνάει. Όταν το έκανε αυτό, ο Άγγελος φώναζε μαμά, δεν έκλαιγε. Ήταν σκληρό καρύδι». «Ο Άγγελος είχε δεθεί πολύ μαζί μου. Και αυτό το ζήλευε η μητέρα του» πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Επίσης είπε πως η κόρη του, είχε δει την μητέρα να χτυπάει τον μικρό Άγγελο.

Η απολογία της μητέρας του Άγγελου

Και η 26χρονη μητέρα, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι κακοποιούσε τον Άγγελο, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρώην σύντροφό της.

Απολογούμενη ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή, ανέφερε ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί της και δεν ήθελε να του κάνει κακό. Υποστήριξε πως ο 44χρονος τη χειραγωγούσε και τη φοβέριζε, ενώ εκείνος ήταν αυτός που χτυπούσε τον μικρό. Δήλωσε ότι φοβόταν να αντιδράσει, καθώς – όπως είπε – δεχόταν και η ίδια βία.

Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, λέγοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Επιπλέον, η 26χρονη υποστήριξε ότι πίστευε τις εξηγήσεις που της έδινε ο 44χρονος για τους τραυματισμούς, αποδίδοντάς τους σε ατυχήματα ή πτώσεις. Ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος της απώλειας του παιδιού της για όλη της τη ζωή.

Πηγή: Νέα Κρήτη, Cretalive.gr