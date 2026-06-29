Δημήτρης Κανέλλος: Αντιμέτωπος με έναν… λαγοκέφαλο ήρθε ο γνωστός τραγουδιστής – «Ένιωσα ένα τσίμπημα – Ευτυχώς ήταν γιατρός στην παραλία»

Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος ήρθε αντιμέτωπος με έναν λαγοκέφαλο ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκιζας το Σάββατο, γνωστοποιώντας το γεγονός μέσω TikTok και στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Περιέγραψε ένα τσίμπημα, όχι δάγκωμα, από μικρό λαγοκέφαλο, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και την άμεση αντιμετώπιση με νερό, σαπούνι και ιατρική βοήθεια, ευτυχώς με την παρουσία γιατρού στην παραλία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δημήτρης Κανέλλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος ήρθε αντιμέτωπος με έναν λαγοκέφαλο όταν έκανε μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας.
  • Ο ερμηνευτής περιέγραψε ότι «ένιωσα ένα τσίμπημα» και συνέστησε ψυχραιμία, καθώς «δεν χρειάζεται κανένας πανικός».
  • Ευτυχώς, ένας γιατρός βρισκόταν στην παραλία και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, με τον τραγουδιστή να τονίζει: «να απευθυνόμαστε άμεσα σε γιατρό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντιμέτωπος με έναν… λαγοκέφαλο ήρθε ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος, όταν έκανε μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας, το Σάββατο.

Σάλος με ρασοφόρο YouTuber στην Εύβοια: Έκανε… εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και προέτρεψε 12χρονη να τον πιάσει

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσω ανάρτησής του στο TikTok, ενώ σήμερα μίλησε γι’ αυτή την περιπέτεια στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο ερμηνευτής περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην παραλία και συνέστησε σε όλους ψυχραιμία.

Λαγοκέφαλος: Η πραγματική αιτία της εξάπλωσης και οι λύσεις που προτείνει το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος»

«Ένιωσα ένα τσίμπημα»

«Εκεί που κολυμπάγαμε όμορφα και ωραία, ένιωσα ένα τσίμπημα, δεν ήταν ακριβώς, ευτυχώς, δάγκωμα γιατί ήταν μικρός εν τέλει ο λαγοκέφαλος και υπήρξε ένας πανικός εκεί στους λουόμενους. Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος γιατί ευτυχώς είχα ακούσει από ειδικούς ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, να βγούμε έξω και να ρίξουμε νερό και σαπούνι για να ξεπλυθεί το σημείο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Κανέλλος.

«Έτσι κι έγινε. Ευτυχώς ήταν κι ένας γιατρός στην παραλία, μου είπε ακριβώς τα ίδια. Πήγαμε μετά και σε ένα φαρμακείο όπου μου δόθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Το μικρό τραυματάκι το φροντίσαμε όπως του έπρεπε. Κανένας πανικός, να απευθυνόμαστε άμεσα σε γιατρό. Δεν υπάρχει λόγος να μην πηγαίνουμε για μπάνιο στις θάλασσές μας, που είναι τόσο όμορφες», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Δείτε το βίντεο:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ