Δημήτρης Κανέλλος: Αντιμέτωπος με έναν… λαγοκέφαλο ήρθε ο γνωστός τραγουδιστής – «Ένιωσα ένα τσίμπημα – Ευτυχώς ήταν γιατρός στην παραλία»

Αντιμέτωπος με έναν… λαγοκέφαλο ήρθε ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος, όταν έκανε μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας, το Σάββατο.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσω ανάρτησής του στο TikTok, ενώ σήμερα μίλησε γι’ αυτή την περιπέτεια στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο ερμηνευτής περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην παραλία και συνέστησε σε όλους ψυχραιμία.

«Ένιωσα ένα τσίμπημα»

«Εκεί που κολυμπάγαμε όμορφα και ωραία, ένιωσα ένα τσίμπημα, δεν ήταν ακριβώς, ευτυχώς, δάγκωμα γιατί ήταν μικρός εν τέλει ο λαγοκέφαλος και υπήρξε ένας πανικός εκεί στους λουόμενους. Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος γιατί ευτυχώς είχα ακούσει από ειδικούς ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, να βγούμε έξω και να ρίξουμε νερό και σαπούνι για να ξεπλυθεί το σημείο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Κανέλλος.

«Έτσι κι έγινε. Ευτυχώς ήταν κι ένας γιατρός στην παραλία, μου είπε ακριβώς τα ίδια. Πήγαμε μετά και σε ένα φαρμακείο όπου μου δόθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Το μικρό τραυματάκι το φροντίσαμε όπως του έπρεπε. Κανένας πανικός, να απευθυνόμαστε άμεσα σε γιατρό. Δεν υπάρχει λόγος να μην πηγαίνουμε για μπάνιο στις θάλασσές μας, που είναι τόσο όμορφες», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

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