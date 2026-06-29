Παύλος Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχετικά με όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τον απολογισμό της διακυβέρνησής του, ανέφερε τα εξής:

«Χρειάστηκε παραπάνω από ένα 24ωρο για να βγάλει μια απάντηση, η οποία έχει σχεδόν σε κάθε σειρά της ένα μεγάλο ψέμα. Είναι και μια πρόχειρη απάντηση με κακή χρήση απ’ ό,τι φαίνεται της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικά μιλάει για 70 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το σωστό νούμερο είναι 36 δισ. Λέει ότι έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία. Μιλάει ενώ, όταν ήταν πρωθυπουργός, η Ελλάδα ήταν ουραγός στην 27η θέση στην ανάπτυξη και τώρα έχει τον διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προφανώς, ο στόχος είναι να περάσει αυτό παραπάνω στην κοινωνία, αλλά ποιος μιλάει; Δεν είναι σημαντικό ότι έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι, ενώ ήταν άνεργοι; Λέει ψευδώς ότι η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει. Δεν ισχύει. Έχει βελτιωθεί, όπως και αν μετρηθεί.

Μεγάλο ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην ακρίβεια. Το πλεόνασμα της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, μόνο τον ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες. Εδώ μαζί με το ψέμα, υπάρχει και οικονομικός αναλφαβητισμός. Άλλο οι φορολογικοί συντελεστές που τους μειώνουμε και άλλο τα φορολογικά έσοδα που καλώς αυξάνονται. Ο ΦΠΑ πληρώνει το success story, λέει. Δεν έχουμε αυξήσει κανέναν ΦΠΑ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξάνονται λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, της κατανάλωσης και την άνοδο του τουρισμού.

Ένα άλλο ψέμα είναι για το χρέος. Λέει, δεν μειώνεται. Χρησιμοποιεί το χρέος σε απόλυτους αριθμούς. Όλα τα κράτη μετράνε το χρέος τους ως προς το ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Πάμε και στο κράτος, ότι χρωστάει περισσότερα στους πολίτες. Εδώ, επίσης, αυτό δεν ισχύει. Αναφερόμαστε σε πλήθος ΑΦΜ και όχι στην ουσία του ιδιωτικού χρέους. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια. Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60.000 συμπολίτες έχουν προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση.

Ψέμα ότι αυξήθηκε η φτώχεια. Η οικονομία, λέει, δεν άλλαξε μοντέλο. Δεν ισχύει. Εξαγωγές, επενδύσεις, ρεκόρ αύξησης. Τα χρόνια από το 2019 μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί 95%. Συμπέρασμα, για να μη χαθούμε: Όλα όσα λέει αυτή η ανακοίνωση είναι ψευδή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, πληθωρισμού, ακρίβειας, ο κόσμος ζητάει περισσότερα και οφείλουμε να δώσουμε περισσότερα. Ο μόνος τρόπος είναι με πολιτική, που μειώνει τους φόρους και αυξάνει τα έσοδα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουμε καταφέρει μία χώρα, που ήταν το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, χώρα παρίας που την πετούσαν έξω από τις συνεδριάσεις της Ευρώπης, να είναι χώρα που επιστρέφει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν θα γυρίσουμε στα ψεύτικα, δανεικά λεφτά, στα λεφτά που μπορεί να δίνονται στις πλάτες των επόμενων γενεών».

Για το δίλημμα του κ. Τσίπρα «με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν, αναφέρομαι πολιτικά. Δηλαδή, νομοθετήσεις που δεν έγιναν εν αγνοία. Ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο Μάτι και έκανε επικοινωνιακό σόου. Ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό στήνοντας ένα δημοψήφισμα και συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός που αποφυλάκισε μαζικά χιλιάδες βαρυποινίτες, μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι περιπτώσεις βιασμού πήγαν μέχρι 15 χρόνια, ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων και των παρα-υπουργείων δικαιοσύνης. Όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι».

“Κάθε υπόσχεση του κ. Τσίπρα είναι υπόθεση του θρυλικού Ανδρέα Τεπενδρή και υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος”

«Δεν αυξήσαμε κανέναν φόρο και έχουμε μειώσει πολλούς ΦΠΑ», ανάφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε άλλο σημείο της ενημέρωσης και επισήμανε ότι «κάθε υπόσχεση του κ. Τσίπρα είναι υπόθεση του θρυλικού Ανδρέα Τεπενδρή και υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος που άλλα έταζε και άλλα έκανε».

Για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο, δήλωσε πως έχει ενδιαφέρον να μιλάει για τις τράπεζες ο άνθρωπος που τις έκλεισε. «Είναι αμετανόητος και θέλει να μας οδηγήσει στις εφιαλτικές ημέρες τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα από ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε απίστευτα λαϊκίστικη και απλοϊκή βάση. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που έχει κάνει παρεμβάσεις στις τράπεζες. Ο κ. Τσίπρας όσο είχε τη δυνατότητα το μόνο που έκανε ήταν να κλείσει τις τράπεζες και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Όσα λέει είναι επικίνδυνα για την οικονομία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες, σε αντίθεση με όσα λέει ο κ. Τσίπρας, δεν έχουν την υψηλότερη φορολογία στην Ευρώπη.

«Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα. Δεν έχει διαφορά ο ακροαριστερός από τον ακροδεξιό. Ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Η διακύμανση των πράξεων που τελούν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Έχουν γίνει σημαντικά αυτά τα 7 χρόνια σε επίπεδο νομιμότητας και στα γήπεδα, και στα πανεπιστήμια. Τεράστιες επιτυχίες της ΕΛΑΣ σε επίπεδο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων. Δικαίως πολλοί διαμαρτύρονται για τη δράση ομάδων. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρεθούν στη δικαιοσύνη και αναμένουμε από τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους», απάντησε σε ερώτηση για σχετικό περιστατικό που συνέβη το Σάββατο.

Για τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια

Σχετικά με τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως γίνονται καθημερινά πολλές συσκέψεις. «Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Δημιουργώντας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να ενισχύουμε τα εισοδήματα. Περισσότεροι έλεγχοι. Επιτέλους δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους, το οποίο ήταν αδρανές μέχρι το 2020», τόνισε και ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία και σημείωσε πως «η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου έχει αρθεί» και ανέφερε πως χρειάζεται μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών.

«Γίνονται έλεγχοι, πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», σημείωσε σε σχετική ερώτηση.

«Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, η χώρα μας έχει αισθητά χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων τους περισσότερους μήνες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ανέφερε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης.

«Η όποια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την ολομέλεια δικαστών και εισαγγελέων», ανέφερε για την επιλογή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Για την επιστολή του Φεύγα

Για την επιστολή του Γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού Βασίλη Φεύγα για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε:

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Σε ερώτηση αν ο κ. Φεύγας παραμένει γραμματέας απάντησε «απ’ όσο ξέρω, ναι».

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Σχετικά με δημοσίευμα για τον γιο του κ. Αβραμόπουλου, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική δήλωση του βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και σημείωσε πως «είναι καλό σε τέτοιες περιπτώσεις να αποφεύγεται η εμπλοκή συγγενικών προσώπων».

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Ερωτηθείς για τις θέσεις της χώρας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «η Ελλάδα πορεύεται με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την αυτοπεποίθηση που απορρέει από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών χωρίς να αιθεροβατούμε. Προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια ευκαιρία ως ένα κράτος που πάνω από όλα βάζει το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε από φήμες και δημοσιεύματα».

Για τη δήλωση Τσουκαλά, τον Στέφανο Κασσελάκη και τις αυξήσεις των Μητροπολιτών

Για την ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά για τις συντάξεις, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση με την πολιτική της κατήργησε την προσωπική διαφορά και έπειτα από πολλά χρόνια αυξάνει τις συντάξεις όχι μόνο άμεσα, αλλά και μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος.

Για τη δημόσια συζήτηση του κ. Κασσελάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη και αν υπάρχει πιθανότητα ένταξής του στην ΝΔ, απάντησε πως «δεν έχω τέτοια εικόνα, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο» και σημείωσε ότι δεν είναι κακό να υπάρχει διάλογος.

Για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το να δημιουργούμε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού δεν προσφέρει κάτι.

«Ένας Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από τον μουφτή και τώρα λιγότερα από γραμματέα ενός υπουργείου. Είναι ένας εύλογος μισθός θεωρούμε για έναν Μητροπολίτη. Έχει δοθεί η απάντηση από το υπουργείο που το έκανε», προσέθεσε. Σχετικά με την κριτική που ασκούν κάποιοι Μητροπολίτες, ανέφερε πως είναι θεμιτή.

Σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι «επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση» και πως θα απευθυνθεί η κυβέρνηση στους νέους μέχρι 27 ετών, απάντησε πως «είναι η πιο δύσκολη συζήτηση, καθώς εμείς μιλάμε με επιχειρήματα και οι υπόλοιποι με συνθήματα, τοξικό λόγο».

«Παρότι είναι δύσκολη ηλικία, η ΝΔ στις τελευταίες εκλογές και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία ήταν πρώτη. Πατώντας σε σταθερά βήματα να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν σχεδιάζει η κυβέρνηση να εντάξει στο ΕΣΥ εξετάσεις και επεμβάσεις αλλαγής φύλλου, ο κ. Μαρινάκης είπε πως είναι εξειδικευμένο το ερώτημα και θα επανέλθει.

Ενόψει του καύσωνα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Προστασία είναι σε καλύτερο από πριν, αλλά πάντοτε πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο.

Για τον εργαζόμενο στην Καλλιθέα, που έσωσε την 75χρονη, αλλά έσπασε τα χέρια του, δήλωσε ότι σίγουρα θα πρέπει να αποζημιωθεί και να στηριχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

«Να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, που είναι οι σύγχρονοι ήρωες που δεν διεκδικούν προβολή, αλλά δίνουν παραδείγματα καθημερινά. Οτιδήποτε χρειαστεί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει», συμπλήρωσε.

Ολόκληρη η εισήγηση του Παύλου Μαρινάκη

«Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της ΕΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πρόσθεσε ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα «την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου στα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο».

Το επόμενο θέμα αφορούσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ δήμων, περιφερειών και κράτους, καθιερώνει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δημιουργεί νέο σύστημα στελέχωσης μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου του ΑΣΕΠ για περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις, προβλέπει δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί από τους δήμους και εξορθολογίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών νομικών προσώπων.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προκήρυξης για την πρόσληψη ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, καθώς καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Υπογράμμισε ότι η αυξημένη ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών και οικονομικών κινήτρων, ενώ σημείωσε πως για το 2026 προγραμματίζεται η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του ΕΣΥ με συνολικά 8.208 θέσεις προσωπικού.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ για το 2025, ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, προς περισσότερους από 529.000 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους αγρότες από τις αρχές του 2026 να υπερβαίνει το 1,06 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ αλλάζει τον τρόπο καταβολής των κοινωνικών ενισχύσεων, καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή. Όπως σημείωσε, από τον Μάρτιο του 2025 έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 877.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Μεταφορών προωθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα, προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστίμων για παραβάσεις, η υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους, με την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη.

Αναφέρθηκε ακόμη στα επτά πρώτα μέτρα στήριξης της ελληνικής αλιείας που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνουν επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στο Νότιο Αιγαίο, με επιδότηση 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα θέματα της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση.