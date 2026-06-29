Καύσωνας στη Γερμανία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και αγνοούμενοι από πνιγμό μέσα σε ένα τριήμερο – Γιατί είναι όλοι άνδρες

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Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, όλοι τους άνδρες και αγόρια, πνίγηκαν ή αγνοούνται σε λίμνες και ποτάμια της Γερμανίας από την Παρασκευή έως την Κυριακή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης Διάσωσης Ζωής (DLRG).

Οι αρχές αποδίδουν την κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών στο πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, σε συνδυασμό με την τάση των λουομένων, και ιδιαίτερα των ανδρών, να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους στο νερό.

Το «μαύρο» τριήμερο

Η προκαταρκτική έκθεση της DLRG καλύπτει την περίοδο από την Παρασκευή έως την Κυριακή. Στον απολογισμό αυτό, η DLRG περιλαμβάνει και αγνοούμενα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Während der Hitzewelle der vergangenen Tage sind 26 Menschen beim Baden gestorben – trotz Warnungen der DLRG. Unter den Toten sind ausschließlich Männer und Jungen. https://t.co/EYALjKgKFQ — DIE ZEIT (@zeitonline) June 29, 2026



Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο την Πέμπτη είχαν καταγραφεί τουλάχιστον επτά ακόμη θανατηφόρα ατυχήματα.

Επιπλέον, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από επιτυχή ανάνηψη, ενώ ένα 15χρονο αγόρι υπέστη σοβαρά τραύματα έπειτα από βουτιά σε τεχνητή λίμνη (πρώην λατομείο) στο Μάιζενχαϊμ, του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Πριν ακόμη ξεσπάσει το κύμα καύσωνα, η DLRG είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να μην υποτιμούν τους κινδύνους της κολύμβησης στη ζέστη.

Η Πρόεδρος της DLRG, Ούτε Φογκτ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε επανειλημμένα ότι οι άνδρες, ειδικότερα, υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και παίρνουν ρίσκα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί».

Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, καθώς το 2025, σύμφωνα με την Ένωση, τέσσερα στα πέντε θύματα πνιγμού, ποσοστό 82%, ήταν γένους αρσενικού.

Ιστορικό ρεκόρ ζέστης και η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), ο Ιούνιος του 2026 ήταν σημαντικά θερμότερος σε σχέση με προηγούμενα έτη, όντας παράλληλα ξηρός και με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας.

«Είναι πιθανό να καταταγεί μεταξύ των τριών θερμότερων Ιουνίων από τότε που άρχισαν να κρατούνται αρχεία, όσον αφορά τη μέση μηνιαία θερμοκρασία», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde demnach im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad. pic.twitter.com/Js6wegBARH — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) June 28, 2026



Η χώρα κυριολεκτικά «έβραζε» επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Μετά τους 41,3°C της Παρασκευής και τους 41,5°C του Σαββάτου, η Κυριακή έφερε το τρίτο συνεχόμενο ιστορικό υψηλό, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,7°C στο Νάισεμιντε του Βρανδεμβούργου.

Από τη Δευτέρα, πάντως, το μεγάλο κύμα καύσωνα υποχωρεί για το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας λόγω μιας ψυχρής εισβολής από την Ισλανδία.

Η προειδοποιητική έκθεση της DWD στο Όφενμπαχ ανέφερε: «Το ψυχρό μέτωπο ενός συστήματος χαμηλού βαρομετρικού κοντά στην Ισλανδία διασχίζει τη Γερμανία από τα βορειοδυτικά».

Ως εκ τούτου, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας (25-9°C στις περισσότερες περιοχές, έως 32°C στα ανατολικά), αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα προστασίας

Η κρίση έφερε στο προσκήνιο και το ζήτημα της κρατικής μέριμνας για την προστασία από τη ζέστη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κάρστεν Σνάιντερ, επεσήμανε την ευθύνη που φέρουν τα ομόσπονδα κρατίδια και οι δήμοι.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Deutschlandfunk, ο πολιτικός του SPD δήλωσε: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έθεσε στη διάθεσή τους 100 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών στην αρχή αυτής της νομοθετικής περιόδου για τα επόμενα έτη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι επαρκές και κατάλληλο για τη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος και για την υλοποίηση αυτής της αποστολής».

Παράλληλα, ο Σνάιντερ διαβεβαίωσε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέτρα προστασίας.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στον προϋπολογισμό για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να το συγχρηματοδοτήσουμε αυτό και τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.