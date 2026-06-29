Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε η εισαγγελία για τη νυχτερινή πορεία του Ρουβίκωνα

Εισαγγελική παρέμβαση για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, φορώντας μπλούζες με την παλαιστινιακή σημαία, το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας για την πορεία των μελών του Ρουβίκωνα και τη διερεύνηση εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους της συμμορίας, αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πορεία, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρουβίκωνα, χαρακτηρίστηκε ως «αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή», προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου.