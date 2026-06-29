Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε η εισαγγελία για τη νυχτερινή πορεία του Ρουβίκωνα

Η εισαγγελία ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για νυχτερινή πορεία μελών του Ρουβίκωνα στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φορούσαν μπλούζες με την παλαιστινιακή σημαία. Διερευνώνται ενδεχόμενα αδικήματα δημόσιας υποκίνησης μίσους και διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, ενώ η πορεία, που χαρακτηρίστηκε «αντισιωνιστική», προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου.

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Θεσσαλονίκη - δικαστήριο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική παρέμβαση για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, φορώντας μπλούζες με την παλαιστινιακή σημαία, το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη.
  • Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων.
  • Η πορεία χαρακτηρίστηκε από τον Ρουβίκωνα ως «αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή», προκαλώντας την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που κάνει λόγο για «νέα τάγματα εφόδου».

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Εισαγγελική παρέμβαση για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, φορώντας μπλούζες με την παλαιστινιακή σημαία, το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας για την πορεία των μελών του Ρουβίκωνα και τη διερεύνηση εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους της συμμορίας, αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πορεία, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρουβίκωνα, χαρακτηρίστηκε ως «αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή», προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου.

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