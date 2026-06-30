Μεγάλη φωτιά στη Λούτσα Εύβοιας

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας, καίγοντας αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, υποστηριζόμενοι από τέσσερα αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα ΟΤΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας, σε αγροτοδασική έκταση.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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