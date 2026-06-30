Μεγάλη φωτιά στη Λούτσα Εύβοιας

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026