Μεγάλη φωτιά στη Λούτσα Εύβοιας

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.