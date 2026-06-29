Κορινθία: Το βίντεο που «έκαψε» την 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση – Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή

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Με τη κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση θα οδηγηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή Κορίνθου η 57χρονη γυναίκα που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής για την πυρκαγιά σε περιοχή της Κορινθίας.

Η κατηγορούμενη ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σπίτι της, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εξήγησε στους πυροσβέστες τους λόγους που έβαλε τη φωτιά. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στο βίντεο, η 57χρονη έχει καταγραφεί να βγαίνει από το σπίτι με το σκυλάκι της, να πηγαίνει σχεδόν απέναντι σε ένα χωράφι με ξερόχορτα, να σκύβει και να βάζει φωτιά με αναπτήρα ή σπίρτα. Έπειτα από λίγα λεπτά επιστρέφει στο σπίτι της.

Η φωτιά φουντώνει αμέσως, καθώς φυσούσε δυνατός αέρας στην περιοχή και δίπλα από το οικόπεδο υπήρχαν πεύκα και κατοικίες. Ωστόσο χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής και με τη συνδρομή περιοίκων σβήστηκε γρήγορα, αφήνοντας πίσω της ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 3 στρεμμάτων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από πρόθεση στις 18:46 της Κυριακής 28 Ιουνίου 2026, σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπή γυναίκα, ηλικίας 57 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξηρά χόρτα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβησαν άμεσα στην περιοχή στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.