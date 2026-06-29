Σαμαράς: «Γενναίο βήμα» η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ – Η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία

Νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να αξιοποιήσει τη συγκυρία» ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, από το Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας, ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει πως «οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».