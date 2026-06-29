Σαμαράς: «Γενναίο βήμα» η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ – Η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ. Ο Σαμαράς προτρέπει την κυβέρνηση να πιέσει για την αναγνώριση και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το βήμα αυτό ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά σχέδια του Ερντογάν.

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Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Σαμαράς καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να αξιοποιήσει τη συγκυρία» ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, από το Ισραήλ.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «γενναίο βήμα» την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ και αναμένει «το επόμενο βήμα», δηλαδή την αναγνώριση και της γενοκτονίας των Ελλήνων.
  • Ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει ότι η αναγνώριση θα αποτελέσει «αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν», καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».

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Νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να αξιοποιήσει τη συγκυρία» ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, από το Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας, ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει πως «οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».

 

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