Φρικιαστικό εύρημα στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 117 νεκροί σκύλοι σε καταφύγιο – Οι 70 είχαν πυροβοληθεί

Οι αρχές στην Καλιφόρνια εντόπισαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί εκ των οποίων έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, σε ένα καταφύγιο ζώων «μηδενικών ευθανασιών». Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο μετά από καταγγελίες για κακοποίηση ζώων και οι ακτιβιστές εντόπισαν λείψανα, οδηγώντας τις αρχές στην αποκάλυψη θαμμένων ζώων. Η ιδρύτρια του καταφυγίου αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η αποστολή τους είναι η διάσωση ζώων και ότι οι ευθανασίες είναι σπάνιες και γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΣΚΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρίκη προκαλεί το εύρημα των αρχών στην Καλιφόρνια, καθώς εντοπίστηκαν λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου ζώων «μηδενικών ευθανασιών».
  • Από τις ακτινογραφίες που πραγματοποίησαν σε 70 από αυτά, εντοπίστηκαν θραύσματα σφαιρών και οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετά από τα ζώα πέθαναν από πυροβολισμό.
  • Η ιδρύτρια του καταφυγίου, Shannon Miranda, ανέφερε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης «παρουσίασαν μια ατελή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακριβή εικόνα του έργου μας». Υποστήριξε πως η ευθανασία είναι αναγκαία μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φρίκη προκαλεί το εύρημα των αρχών στην Καλιφόρνια, καθώς εντοπίστηκαν λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου ζώων «μηδενικών ευθανασιών».

Πολλά ζώα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν επίσης 21 κρανία σκύλων, εκατοντάδες οστά και άλλα λείψανα.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν πραγματοποιήθηκαν έρευνες και εντοπίστηκε ένας χώρος μέσα σε έναν αχυρώνα, όπου εκτιμούν ότι πιθανότατα θανατώνονταν τα σκυλιά, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν περισσότερα από 600 περιλαίμια.

Ο σερίφης της κομητείας Humboldt, William Honsal έκανε λόγο για «φριχτή σκηνή».

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν το γραφείο του σερίφη έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, απάτη και συνωμοσία.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, οι αρχές ενημερώθηκαν από δύο ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, ένας εκ των οποίων κατέχει ακίνητο δίπλα στο καταφύγιο και χρησιμοποίησε κάμερες για να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα κοντά σε έναν φερόμενο χώρο ταφής. Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές πήγαν στο ακίνητο και εντόπισαν λείψανα ζώων, ενώ οι αρχές, χρησιμοποιώντας γεωραντάρ, εντόπισαν σε ανοιχτό χωράφι 117 θαμμένα λείψανα σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.

Από τις ακτινογραφίες που πραγματοποίησαν σε 70 από αυτά, εντόπισαν θραύσματα σφαιρών και οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετά από τα ζώα πέθαναν από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, εκατοντάδες σκύλοι είχαν μεταφερθεί ή παραδοθεί στο καταφύγιο από ιδιώτες και άλλα καταφύγια ζώων. Για την υπόθεση δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ανακοίνωση του καταφύγιου σκύλων

Η ιδρύτρια του καταφύγιου «Miranda’s Rescue Animal Sanctuary», Shannon Miranda, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η πρόσφατη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και τα σχόλια στο διαδίκτυο «παρουσίασαν μια ατελή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακριβή εικόνα του έργου μας». Υποστήριξε ότι αποστολή της είναι η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζώων με γνώμονα τόσο την ευζωία τους όσο και την ασφάλεια του κοινού.

Η Shannon Miranda υποστήριξε ότι το καταφύγιο δεν προχωρά σε ευθανασίες για λόγους χωρητικότητας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε σπάνιες περιπτώσεις η ευθανασία μπορεί να κριθεί αναγκαία, όταν ένα ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια ή αποτελεί σοβαρό και διαρκή κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα ζώα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ