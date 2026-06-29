Φρικιαστικό εύρημα στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 117 νεκροί σκύλοι σε καταφύγιο – Οι 70 είχαν πυροβοληθεί

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Φρίκη προκαλεί το εύρημα των αρχών στην Καλιφόρνια, καθώς εντοπίστηκαν λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου ζώων «μηδενικών ευθανασιών».

Πολλά ζώα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν επίσης 21 κρανία σκύλων, εκατοντάδες οστά και άλλα λείψανα.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν πραγματοποιήθηκαν έρευνες και εντοπίστηκε ένας χώρος μέσα σε έναν αχυρώνα, όπου εκτιμούν ότι πιθανότατα θανατώνονταν τα σκυλιά, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν περισσότερα από 600 περιλαίμια.

Ο σερίφης της κομητείας Humboldt, William Honsal έκανε λόγο για «φριχτή σκηνή».

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν το γραφείο του σερίφη έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, απάτη και συνωμοσία.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, οι αρχές ενημερώθηκαν από δύο ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, ένας εκ των οποίων κατέχει ακίνητο δίπλα στο καταφύγιο και χρησιμοποίησε κάμερες για να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα κοντά σε έναν φερόμενο χώρο ταφής. Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές πήγαν στο ακίνητο και εντόπισαν λείψανα ζώων, ενώ οι αρχές, χρησιμοποιώντας γεωραντάρ, εντόπισαν σε ανοιχτό χωράφι 117 θαμμένα λείψανα σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.

Από τις ακτινογραφίες που πραγματοποίησαν σε 70 από αυτά, εντόπισαν θραύσματα σφαιρών και οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετά από τα ζώα πέθαναν από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, εκατοντάδες σκύλοι είχαν μεταφερθεί ή παραδοθεί στο καταφύγιο από ιδιώτες και άλλα καταφύγια ζώων. Για την υπόθεση δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ανακοίνωση του καταφύγιου σκύλων

Η ιδρύτρια του καταφύγιου «Miranda’s Rescue Animal Sanctuary», Shannon Miranda, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η πρόσφατη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και τα σχόλια στο διαδίκτυο «παρουσίασαν μια ατελή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακριβή εικόνα του έργου μας». Υποστήριξε ότι αποστολή της είναι η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζώων με γνώμονα τόσο την ευζωία τους όσο και την ασφάλεια του κοινού.

Η Shannon Miranda υποστήριξε ότι το καταφύγιο δεν προχωρά σε ευθανασίες για λόγους χωρητικότητας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε σπάνιες περιπτώσεις η ευθανασία μπορεί να κριθεί αναγκαία, όταν ένα ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια ή αποτελεί σοβαρό και διαρκή κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα ζώα.