Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ντόχα» – Νέες αναρτήσεις για πετρέλαιο και δημοσκοπήσεις

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα συναντηθούν αύριο στη Ντόχα του Κατάρ.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΝΤΟΧΑ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Το Κατάρ, με τη στήριξη του Πακιστάν, συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι οι απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν στη Ντόχα για τη συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες», δήλωσε η Λέβιτ σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Οι αναρτήσεις για το πετρέλαιο και τη βενζίνη

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά.

«ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΕΦΤΟΥΝ, ΓΡΗΓΟΡΑ! ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ!!!», έγραψε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI), σημείωσε:

«WTI CRUDE – $69, και συνεχίζει να υποχωρεί. Είναι χαμηλότερα από ό,τι πριν από την έναρξη της αποπυρηνικοποίησης του Ιράν!».

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής του.

«Τα υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που είχα ποτέ. Ακόμη υψηλότερα από την ημέρα των εκλογών, στις 5 Νοεμβρίου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!», ανέφερε.