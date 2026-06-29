Μακελειό στη Γερμανία: 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας

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Πέντε νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε κέντρο νεότητας στη Γερμανία.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο της αιματοχυσίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Dankersstrasse της πόλης Στάντε, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026



Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα στο εσωτερικό ενός κέντρου νεότητας, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διασώστες με ασθενοφόρα.

Η Bild μεταδίδει πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.