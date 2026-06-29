Μακελειό στη Γερμανία: 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας

Πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί στη Γερμανία, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε, στην περιοχή Dankersstrasse της Κάτω Σαξονίας. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία πυροβολισμοί
Φωτογραφία: Joto
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί στη Γερμανία, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας.
  • Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Dankersstrasse της πόλης Στάντε, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες.
  • Η Bild μεταδίδει πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

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Πέντε νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε κέντρο νεότητας στη Γερμανία.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο της αιματοχυσίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Dankersstrasse της πόλης Στάντε, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.


Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα στο εσωτερικό ενός κέντρου νεότητας, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διασώστες με ασθενοφόρα.

Η Bild μεταδίδει πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

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