Μήλος: Καρέ καρέ η μάχη γυναίκας με τα κύματα στο Σαρακήνικο – Παραλίγο να χτυπήσει στα βράχια – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει μια γυναίκα να παλεύει με τα κύματα στο Σαρακήνικο της Μήλου

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μήλος, Σαρακήνικο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μία γυναίκα να παλεύει με τα κύματα στο Σαρακήνικο της Μήλου. Βούτηξε στη θάλασσα, αλλά δεν μπορούσε να βγει στη στεριά λόγω των ισχυρών κυμάτων.
  • Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα τα κύματα να παρασέρνουν τη γυναίκα ενώ προσπαθούσε να ανέβει στα βράχια.
  • Ένα από τα κύματα την πέταξε πάνω στα βράχια, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Στη λεζάντα του βίντεο στο TikTok αναφέρεται: «Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο. Η γυναίκα είναι καλά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μία γυναίκα να παλεύει με τα κύματα στη Μήλο.

Συγκεκριμένα η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα στο Σαρακήνικο, αλλά δεν μπορούσε να βγει στη στεριά λόγω των κυμάτων. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στο νησί προκάλεσαν μεγάλη θαλασσοταραχή με αποτέλεσμα τα κύματα να παρασέρνουν την γυναίκα μέσα στη θάλασσα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ανέβει στα βράχια.

Μάλιστα ένα από τα κύματα την «χτύπησε» τόσο δυνατά που την πέταξε πάνω στα βράχια, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το βίντεο με τη μάχη της γυναίκας αναρτήθηκε στο TikTok. «Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο. Η γυναίκα είναι καλά» αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

 

@josh_blymier jumping cliffs at Sarakiniko Beach is no joke lol, she was okay #greece #milos #travel #cliffjump #moonbeach ♬ Saxophones getting louder – Sped Up – AntonioVivald

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ