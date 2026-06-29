Δήμος Αναστασιάδης για την βάπτιση των παιδιών του: «Μας έχει κουράσει να μας το ρωτάνε…»

Ο Δήμος Αναστασιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή μετά τον ερχομό των δύο γιων του. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής και η σύζυγός του, Τζένη Θεωνά, δέχονται συχνά ερωτήσεις σχετικά με τη βάπτιση των παιδιών τους, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή ερώτηση τους έχει κουράσει και πως επιθυμούν να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο.

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Δήμος Αναστασιάδης
Φωτογραφία: Instagram/dimosanastasiadisofficial
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δήμος Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στην ερώτηση που δέχεται ο ίδιος και η Τζένη Θεωνά, σχετικά με το πότε θα βαπτίσουν τα παιδιά τους.
  • Για τη ζωή του μετά τον ερχομό των δύο γιων του, ο τραγουδιστής εξήγησε πως «είναι μία άλλη ζωή, άλλο βιβλίο, είναι όλα διαφορετικά, είναι όλα αλλιώς».
  • Σχετικά με την ερώτηση για την βάπτιση, ο Δήμος Αναστασιάδης είπε ότι «Μας έχει κουράσει να μας το ρωτάνε… Θέλουμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

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Συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Δήμος Αναστασιάδης, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο επιτυχημένος ερμηνευτής ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στην ερώτηση που δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του και γνωστή ηθοποιός Τζένη Θεωνά, σχετικά με το πότε θα βαπτίσουν τα παιδιά τους.

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Για τη ζωή του μετά τον ερχομό των δύο γιων του, ο Δήμος Αναστασιάδης εξήγησε πως: «Θεωρώ πως είναι μία άλλη ζωή, άλλο βιβλίο, είναι όλα διαφορετικά, είναι όλα αλλιώς. Έχεις μόνιμα ένα κόμπο στο στομάχι, ένα άγχος. Πάντα το μυαλό σου είναι εκεί».

Σχετικά με την ερώτηση που δέχονται με την Τζένη Θεωνά για την βάπτιση των παιδιών, ο αγαπημένος τραγουδιστής είπε ότι: «Μας έχει κουράσει να μας το ρωτάνε. Έχω την αίσθηση ότι καμιά φορά απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά εμάς που για κάποιους δικούς μας λόγους δεν το κάνουμε. Κάποια θέματα έχουν δημιουργηθεί και κάποια στιγμή ίσως να το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο». 

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