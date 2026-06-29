Βελόπουλος: «Ασόβαρη η κυβέρνηση – Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, τονίζοντας την αδυναμία επιβολής της νομιμότητας κατά της αισχροκέρδειας, την ασόβαρη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα του γάμου ομοφυλοφίλων και τις προεκλογικές περιοδείες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι η δήθεν πρόσκληση στους σουπερμαρκετάδες για μείωση τιμών «είναι η ωμή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της αισχροκέρδειας».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει πως «όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι σοβαρή η πρόταση για την κατάργηση του γάμου ομοφυλοφίλων, που σημαίνει υιοθεσία», τότε «η κυβέρνηση σίγουρα είναι ασόβαρη».
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς ότι «θυμήθηκαν να κάνουν περιοδείες» εν μέσω αισχροκέρδειας, χαρακτηρίζοντάς τους «δολοφόνους της αληθείας και του ξεπουλήματος του πλούτου της Ελλάδος».

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Κριτική στην Κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ασκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Όταν ο πρωθυπουργός, μετά από τρεισήμισι ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν από τις εκλογές, δήθεν προσκαλεί τους σουπερμαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ωμή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της αισχροκέρδειας» τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

 

«Όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι σοβαρή η πρόταση για την κατάργηση του γάμου ομοφυλοφίλων, που σημαίνει υιοθεσία, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο σοβαρός και ποιος είναι ο ασόβαρος. Η κυβέρνηση σίγουρα είναι ασόβαρη», υποστηρίζει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίζεται ότι «ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδείες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστωδίες, την ώρα που η αισχροκέρδεια είναι στα ύψη. Ό,τι και να κάνουν η αλήθεια είναι μία και είναι πικρή γι’ αυτούς. Οι δολοφόνοι της αληθείας και του ξεπουλήματος του πλούτου της Ελλάδος μπορεί να γυρίζουν στον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν παύουν να είναι δολοφόνοι και αυτό το ξέρουν καλά οι φτωχοί Έλληνες πολίτες».

 

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