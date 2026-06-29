Βελόπουλος: «Ασόβαρη η κυβέρνηση – Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών»

Κριτική στην Κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ασκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Όταν ο πρωθυπουργός, μετά από τρεισήμισι ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν από τις εκλογές, δήθεν προσκαλεί τους σουπερμαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ωμή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της αισχροκέρδειας» τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ανίκανος να επιβάλει τη νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της αισχροκέρδειας ο Κ. Μητσοτάκης

Όταν ο πρωθυπουργός, μετά από τρεισήμιση ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές, δήθεν προσκαλεί τους σουπερμαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ωμή… pic.twitter.com/XCI9nLmlHi — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 29, 2026

«Όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι σοβαρή η πρόταση για την κατάργηση του γάμου ομοφυλοφίλων, που σημαίνει υιοθεσία, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο σοβαρός και ποιος είναι ο ασόβαρος. Η κυβέρνηση σίγουρα είναι ασόβαρη», υποστηρίζει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίζεται ότι «ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδείες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστωδίες, την ώρα που η αισχροκέρδεια είναι στα ύψη. Ό,τι και να κάνουν η αλήθεια είναι μία και είναι πικρή γι’ αυτούς. Οι δολοφόνοι της αληθείας και του ξεπουλήματος του πλούτου της Ελλάδος μπορεί να γυρίζουν στον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν παύουν να είναι δολοφόνοι και αυτό το ξέρουν καλά οι φτωχοί Έλληνες πολίτες».